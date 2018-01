IEEH se lava las manos en el plagio de plataformas 

Publicidad

no puede enjuiciar o censurar el contenido de las plataformas político electoral de los partidos políticos por lo que queda sólo al escrutinio de la población el comprendido.Así lo señaló Augusto Hernández Abogado, consejero electoral, luego que losaplicaran cifras y propuestas, en sus respectivas plataformas electorales, de Aguascalientes y se plagiaran párrafos de otros institutos políticos y de iniciativas del senado.“En elno existe alguien que califique o evalúe las plataformas que nos presentan los partidos políticos; sólo la legislación electoral mandata el cumplimiento de la presentación, nosotros no podemos enjuiciar el contenido de su oferta política, queda al escrutinio del ciudadano”, dijo en entrevista.En la propuesta político-electoral del AM Hidalgo detectó que copió partes de la plataforma para la elección de gobernador que utilizó en 2015 en Aguascalientes y sólo eliminó espacios. En la del PT se encontró faltas de ortografía, plagios de párrafos de una iniciativa de senadoras delde una plataforma añeja electoral del PRD, hasta menciones del estado de Aguascalientes fueron encontrados en la plataforma político electoral de 50 páginas que registró elen“Había que considerar que son partidos nacionales y tienen elementos genéricos como una propuesta político-partidista que sea homogénea o similares; creo que queda al escrutinio de la ciudadanía conocer las propuestas, pues es de ahí en donde se resalta su oferta política cuando se llegue el momento de campañas”, indicó.