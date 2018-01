Mercadólogos, agrónomos y pediatras buscan el sistema estatal anticorrupción

Publicidad

Profesionistas en Derecho, contadores públicos, mercadólogos, administradores, ingenieros agrónomos, un informático y un médico con especialidad en pediatría buscan ser parte delEn la exposición de motivos, detallaron situaciones como el lugar que ocupaban en las aulas de clases, si acostumbraban consumir bebidas alcohólicas o drogas, o si son buenos padres de familia.Lo anterior de acuerdo a un análisis realizado por AM Hidalgo a los currículos y la exposición de motivos presentada por cada uno de losEl ex delegado de la Secretaría de Economía, Lucas Adrián del Arenal Pérez, hizo algunas precisiones en su currículum: “No he sido, ni soy alcohólico; no he sido ni soy drogadicto, ni aficionado al juego y apuestas, no he sido denunciado por delito intencional o doloso”.Recordó que en el Kínder, primaria y secundaria siempre se sentó al frente “para escuchar mejor y poder preguntar como siempre lo he hecho en cualquier reunión”.Otro aspirante,, esposo de, se ostenta como maestro cuando en realidad no cuenta con el grado académico, ya que menciona que está en trámite.Dulce Olivia Fosado Martínez es ingeniera Agrónoma, tiene maestría en Análisis Regional, y un doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad.ha estado vinculado en actividades estrictamente policíacas y de investigación.En su justificación señala que ello le permitió “conocer a fondo el grave problema en cuerpos policiales y de seguridad (…), como las debilidades institucionales y la ambición de algunos de encontrar el camino más sencillo de incrementar sus ingresos monetarios”., maestrante en criminología y licenciado en derecho, ha sido agente de Ministerio Público en Metztitlán y Tula. Su argumentación la entregó escrita a mano.El aspirantees médico cirujano con especialidad en pediatría y cofundador y presidente de la fundación Cryndi AC (Centro de Rehabilitación y Neurodesarrollo Infantil).En tantoostenta un doctorado en Ciencias de Gestión y Economía de Empresas por la Universidad de París (Panthéon-Sorbone 1984). Fue subdirector de Contraloría del gobierno de Hidalgo, durante el periodo dees agrónoma por la. Ha sido colaboradora en la comisión para el desarrollo agropecuario en la Ciudad de México.Jorge Luis Henkel Butanda, licenciado en derecho y docente con maestrías en derecho fiscal y laboral, dijo en el IMSS fue separado de su empleo por los “tentáculos de la corrupción” tras denunciar a un funcionario público.