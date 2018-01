Dan prisión preventiva al exgobernador Roberto Borge

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un juez federal de control vinculó a proceso ala quien la PGR identifica como Roberto "N", por su probable participación en calidad de coautor deen la modalidad de ocultamiento de bienes producto de una actividad ilegal.El ex gobernador será enviado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial número 16, en el estado deEl juez Artemio Zúñiga, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Ciudad Nezahualcóyotl dio inicio al juicio contra el ex gobernador en el que la Procuraduría General de la República le imputó unLa PGR solicitó como medida cautelar la, medida que el juez de control concedió, para lo que tomó en consideración la solicitud de la defensa del ex gobernador sobre el estado de salud de su cliente. Además, el juez concedió 6 meses para la investigación complementaria.Para ello, supuestamente contó con la colaboración de servidores públicos, amigos e incluso de su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, quien se vio beneficiada con el desfalco por más de 90 millones de pesos.Previo a que el juez emitiera su resolución la defensa de Roberto “N” observó que de los 86 datos de prueba expuestos por la PGR durante la audiencia que duró aproximadamente 12 horas únicamente se refieren a la existencia de los predios, a la comisión de conductas probablemente constitutivas de un delito por parte de terceras personas, pero no a hechos directamente cometidos por el ex funcionario.La PGR, argumentó que conforme al proceso penal acusatorio durante la audiencia inicial sólo se contemplan criterios mínimos como medios de prueba, mismos que serán reforzados conforme a las etapas del procedimiento.