Ricardo Anaya no lee lo que aprueba: Felipe Calderón

Elha aprovechado las últimas horas para echar la culpa a la bancada delde los aumentos a la gasolina, y a los diputados que en su momento lideróde no leer lo que aprueban.En medio de la pugna que existe con el grupo del actualy el precandidato de, el michoacano ha evidenciado en Twitter queEsta mañana, Calderón escribió:“La regla paraestá en la ley del, gracias a cambio que aprobaron. Su vigencia se establece en la ley de Ingresos que también aprobaron los diputados del. Lo que es no leer lo que aprueban”.Ayer el ex presidente escribió en la red social que “antes, los diputados del PAN incluyendo a @RicardoAnayaC y a (Marko Cortés) @markocortes (coordinador de la bancada de diputados del PAN),cuya ley también fue reformada con su aprobación, y que estableció las reglas que determinan el aumento de gasolina”.Esto en respuesta aquien antes había tuiteado qurechazó bajar el precio a las gasolinas.“Para que bajara el precio de las gasolinas los @diputadosPAN presentamos, una iniciativa, acompañada de 120 mil firmas, para disminuir al menos un 50% el IEPS a las gasolinas, pero el PRI y su candidato @JoseAMeadeK, se negaron a que el proyecto avanzara. #NoAlGazolinazo”, escribió Cortés, pero luego vino la respuesta de Calderón que hasta hoy continua.