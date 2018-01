Perspectiva

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A estas alturas de la campaña política para presidente de la República sería necesario que los candidatos nos ofrecieran su visión completa de país. Pero no. Todo queda en ideas sueltas, en puntadas y en barbaridades.Lo que hemos leído:cae en la trampa de la guerra contra Andrés Manuel López Obrador y dice que la inseguridad en el entonces D.F. creció cuando era Jefe de Gobierno. La verdad López Obrador no fue tan mal gobernante, o esa ese es el recuerdo. A nadie entusiasmará atacando. No vemos a México como “Potencia Mundial” sin un proyecto concreto para llegar a crecer el 5 por ciento anual cuando menos. Sólo un crecimiento acelerado puede llevarnos al milagro económico que propone Meade a los jóvenes.y su champurrado de partidos propone el ingreso universal. Un pago directo a los ciudadanos desde el Gobierno para disminuir la desigualdad, crear oportunidades y disminuir la pobreza. Somos 130 millones de habitantes. El dinero tendría que entregarse entre los sectores de población más pobres. Si el 47 por ciento de la población vive en pobreza extrema, necesitarían salir 60 millones de cheques al mes. Pero suponemos que sería sólo a los mayores de 18 años. Aún con 30 millones de cheques o depósitos al mes, si fuera de mil pesos cada depósito mensual, el Gobierno desembolsaría 30 mil millones de pesos. La distribución directa de dinero a los ciudadanos desempleados o pobres ya se hace en Finlandia y parece que da buen resultado peroel tema es limitado y experimental.Anaya descalificó de entrada a Fox y a Calderón. Un error. ¿Si en dos ocasiones el PAN fracasó en el combate a la corrupción, la seguridad pública, el crecimiento y la burocracia, ahora por qué su partido haría algo distinto?¿Qué pasaría con el derecho al aborto libre como en la CDMX fuera de los principios del PAN y si el PRD lo propone para todo el país? Agua y aceite.Es el ganador de puntadas y ocurrencias. Dar dinero a los Ninis o jóvenes sin trabajo, podría funcionar siempre y cuando se les diera primero trabajo. Es cierto que un joven desempleado es el candidato ideal para la delincuencia organizada. Un país con millones de jóvenes sin esperanza está condenadoLa más terrorífica de las propuestas de todas las campañas es la de dar amnistía a los criminales a cambio de que “se porten bien”. Es una vacilada.En otros países se otorga el perdón a guerrilleros cuando hay trasfondo político e ideológico. En Colombia se logró la paz con un ejército insurgente llamado FARC. Un grupo armado que tenía 60 años atacando a las instituciones del país en una rebelión comunista. En México no hay una rebelión, ni una consigna ideológica, ni una cabeza visible. Cuando Colombia negocia con Pablo Escobar su entrega, el resultado fue fatal. López Obrador quiere a Alfonso Durazo de Secretario de Seguridad Nacional.El ex secretario de Vicente Fox declara que habría que “negociar” la amnistía con los criminales, sus víctimas y la autoridad. Otra tontería. Imaginemos que los cientos de miles de familiares que han perdido hijos, padres, madres, hermanos, participaran en reuniones para “perdonar” a sus victimarios. Ofende a la inteligencia y al respeto de las leyes. La peor propuesta.