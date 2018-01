Juan Madrigal León, productor agrario, expuso que es muy poca la utilidad que les deja el cultivo de trigo, y aún así muchos productores “le hacen al valiente”.

Replicó que además de que es cara lay la preparación de la tierra, ahora la mayor amenaza es el hongo fusarium y alguna que otra helada que se presente antes y durante la cosecha.“Es lamentable que desde ahora ya sabemos que la inversión es muy grande y la cosecha será muy barata, aparte que el trigo no rinde mucho” dijo.Asimismo señaló que los cultivos también se ven amenazados por el pulgón del trigo pero ese no es gran problema.“El otro día le pregunté a un amigo que como le fue en la cosecha, y me dijo, fíjate que en producción me fue bien pero pagando aquí y allá me sobró lo suficiente para comprarme un pedacito de lazo para colgarme porque todo muy caro y la semilla por los suelos” enfatizó.