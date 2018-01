Sale caro a comerciantes incumplimiento en obras

Publicidad

Los retrasos para concluir las obras de los bulevarescuestan más a comercios y restaurantes que a los responsables.Lasimpuestas a los constructores por cada día de retrasoEn Mariano Escobedo la constructora Agregados La Roca, S.A. tiene una multa de 72 mil pesos por no terminar la obra el 17 de diciembre. Su contrato es por 97 millones de pesos.Juan Tavares, propietario de un negocio en Mariano Escobedo y Schubert, afirma que sus ventas bajaron dos terceras partes: “Estoy quebrado; durante seis u ocho meses hubo montones de tierra tapando la calle”.Sin clientes, Juan no ha podido surtir la tienda de abarrotes y muestra estantería y refrigeradores casi vacíos.“Tengo unas semanas que no me surten refresco porque no tengo dinero. Aquí nos perjudicaron a todos”, dijo.La restauración del Mariano Escobedo comprende alrededor de 12 kilómetros desde López Mateos a León I.Con el pago de la multa, Agregados La Roca consiguió prórroga de 75 días; actualmente trabaja en los camellones pero no ha retirado todo el escombro y nubes de polvo envuelven la zona.En cambio, agentes de Tránsito cuidan permanentemente que los vehículos no se estacionen. Multan de inmediato.Para proteger la mercancía delicada del polvo, algunos comerciantes colocaron cristales a la entrada como José Guadalupe Martínez, pastelero desde hace más de 15 años.“Imagínese que abre la caja del pastel y lo ve lleno de tierra, por eso pusimos el cristal”.Pagó por la puerta siete mil pesos pero la protección no evitó que sus ventas cayeran 30%, además, “la luz se fue un par de veces y el agua también nos falló”.En la restauración del bulevar Hidalgo y construcción de paraderos del SIT, los retrasos son peores.“Abrieron y duraron mucho en cerrar; al principio pensé que iban a estar trabajando como ahorita de noche y de día, pero solo era un turno. Sigue habiendo polvo, y los clientes para no cruzar se van a otra tienda”, lamentó Luis Peña, propietario de una tienda en el bulevar Hidalgo a la altura de El Retiro.Sus ventas cayeron a la mitad y ahora le preocupa reunir dinero para surtir mercancía.En los trabajos del Hidalgo hubo más complicaciones. La rehabilitación del bulevar desde Malecón del Río a Alonso de Torres a cargo del Estado, y la ampliación de los paraderos del SIT que supervisa el Municipio.Los paraderos iniciaron en febrero de 2017. La empresa que construye es Alta Arquitectura Arquitectos y Asociados y debieron concluirlos el 15 de julio, pidieron prórroga y se les autorizó que terminaran el 20 de noviembre, pero tampoco lo hicieron y otra vez piden reprogramar en 2018.Lo mismo ocurre con la urbanización de los carriles de la oruga. La obra fue asignada a Era Architect por 33 millones y empezó el 20 de febrero de 2017 con compromiso para entregarla el 15 de julio. No cumplieron, han pedido dos prórrogas y los trabajos siguen.En cuanto a la rehabilitación del pavimento, el Estado reporta que tiene avance de 83% y un retraso de 4%, pero el Municipio precisa que la obra debió concluir el 12 de octubreDe acuerdo a la plataforma de la Secretaría de Obra Pública hasta ahora no ha habido ninguna sanción para la empresa, pero para los comerciantes y colonos la obra se hizo “eterna”Los retrasos, sanciones y obras lentas no sólo se reportan en León, municipios de la periferia hacia el noreste del Estado son de los más afectados, ahí las empresas fallan más.Xichú, Victoria y Doctor Mora son algunos de los lugares en los que las empresas tienen retrasos en el cumplimiento de sus obras.De acuerdo al portal “Guanajuato Construye” en 2017 se hicieron 445 contratos: 358 pertenecen a obras, 40 a estudios, 35 a convenios, seis a proyectos y otros seis a supervisiones.Las montos de las 63 empresas sancionadas representan un millón 580 mil 901 pesos.La empresa García Palomares Jorge Alfonso, que hizo una obra en Romita, fue sancionada con 152 mil 59 pesos por retrasos en la construcción del entronque carretero con Cuéramaro. Por fin fue concluida.Otra de las multas fue levantada a RDI Urbanizadora por la obra de rehabilitación del camino Romita -San Gonzalo. La sancionaron con 145 mil 190 pesos.En Xichú dos empresas fueron sancionadas; la primera por la construcción de la carretera Cañada de Moreno, pues el avance real programado debería superar el 55% y éste va en 40%. La sanción es por cuatro mil pesos.En el mismo municipio, por la obra de construcción del camino de acceso a EL Guamúchil, Urbanizadora Velcar Constructora fue sancionada con dos mil 243 pesos.En Doctor Mora, Vadico Arquitectos S. C. fue sancionada con 26 mil pesos, por retrasos en la rehabilitación del camino a Begoña.De acuerdo a la Secretaría de Obra Pública, los retrasos en municipios periféricos tienen que ver con la complicación de trasladar materiales.La Secretaría de Obra Pública del Estado aplica las multas de acuerdo a la siguiente proporción: Uno al millar sobre trabajos no ejecutados, es decir, sanciona a la empresa en el porcentaje de retraso que presenta.Por ejemplo, si la obra es por 100 pesos y solo llevan ejecutados 98 se le sanciona sobre los dos que le faltan.Vecinos de Las Hilamas aseguraron que las obras de rehabilitación del asfalto en el bulevar Mariano Escobedo tienen más de un mes detenidas en un tramo de cerca de 500 metros.La Secretaría de Obra Pública estatal negó lo anterior e informó que los trabajos no están abandonados, y antes de que termine este mes deberán estar concluidos.No han terminado uno de los dos carriles del cuerpo de circulación de sur a norte, los trabajos están inconclusos y sólo les falta la carpeta de asfalto.“Ya tiene así como un mes. No terminan, dejan todo a medias, y argumentan que están trabajando en la glorieta y calle abajo. La realidad es que por no concluir los trabajos se genera mucha contaminación al levantarse una gran cantidad de polvo”, dijo Cipriano López, comerciante.En un comunicado Obra Pública aseguró que los trabajos avanzan.“La empresa deberá de entregar la rehabilitación total del bulevar Mariano Escobedo a finales del mes de febrero. Es la empresa constructora la que sabe sus procesos”, explicó.Las obras en ese tramo iniciaron en abril del año pasado, la inversión es cercana a 100 millones de pesos y se estima que por esta vialidad circulan todos los días más de 26 mil automovilistas.La obra está a cargo de la empresa Agregados La Roca, ganadora del concurso público para mejorar una longitud de 12.5 kilómetros con tramos variantes en concreto hidráulico y otros a base de carpeta asfáltica.