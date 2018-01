Oraciones 

Publicidad

¿Cuántos de ustedes son de #Guanajuato y ya dieron ese gran paso de firmar por un #MéxicoIndependiente? Reportense y si todavía no, mándenme DM y platicamos. pic.twitter.com/BLHr4kZ3pK — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 5 de enero de 2018

Pobres panistas, con la visita ayer al terruño del Secretario General del CEN del PAN, Marcelo Torres Cofiño, todos los que suspiran por una candidatura corrieron a encender sus veladoras en espera de que sus nombres aparecieran en la lista que el PAN llevará a la elección de julio.*Lo que sigueEn la reunión en la que estuvieron presentes los suspirantes a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Fernando Torres Graciano, Luis Alberto Villarreal y hasta Carlos Medina Plascencia, se planchó no sólo quién será el candidato a la gubernatura, sino que también se comenzó a definir el resto de las candidaturas.*No alcanzaráEl pastel es muy pequeño para que alcance para todos los panistas que están formados esperando una candidatura, por lo que es muy probable que habrá muchos damnificados que se quedarán en el camino. Aquí la disyuntiva del PAN es quiénes son los menos peligrosos y que les puedan hacer menos ruido entradas las campañas.*De otros coloresEl PAN también tiene que contemplar los acuerdos que hizo con el PRD y Movimiento Ciudadano para la coalición a la gubernatura y para las alcaldías y diputaciones locales, y con eso la fila de suspirantes se hace más larga.*CalladosAyer ninguno de los participantes en la reunión quiso soltar prenda de cómo quedaron los acuerdos, lo más que oficialmente se informó fue que la convocatoria para la candidatura a la gubernatura sale a más tardar mañana, si no es que hoy mismo.*En esperaEl acuerdo se quiso planchar antes de que concluyera el 2017, pero no se logró. Todos los interesados esperaban que antes del 31 de diciembre se definiera quién va por la gubernatura y con ello se comenzara a definir el resto de las candidaturas; estuvieron pendiente del teléfono, pero la llamada nunca llegó.*Ayuda nacionalPor eso tuvo que venir la ayuda de la dirigencia nacional, si bien es cierto que antes hubo otras reuniones en las que participaron algunos suspirantes, la de ayer fue la decisiva; Marcelo Torres Cofiño vino a cerrar los acuerdos para que la convocatoria salga esta misma semana.*DamnificadosUno de los más damnificados puede ser el alcalde de León, Héctor López Santillana, que busca la reelección pero según se sabe si se logra el acuerdo para que Diego Sinhué Rodríguez Vallejo sea el candidato a la gubernatura por unidad, entonces la posibilidad de que la candidatura a León sea para otro grupo aumenta.*La próxima semanaYa en días pasados el Alcalde adelantó que en la primera quincena podría definirse su futuro político y con la reunión de ayer todo indica que así será, pues resuelta la candidatura a la gubernatura, lo segundo por repartir en el PAN son las alcaldías.Eso de que Movimiento Ciudadano (MC) se bajaba del “Frente por Guanajuato” fue pura especulación, y en el partido naranja creen que hasta fue fuego “amigo” el que difundió esa versión.*SOCIOSAunque de amigos, Movimiento Ciudadano, PRD y Acción Nacional tienen mucho o nada, son socios que intentan cuadrar ideas y sumar esfuerzos al 2018.*NOTORIOLa lectura incierta que los panistas creyeron, era que MC desistía a ir en conjunto por la gubernatura como los hicieron por las diputaciones locales y las alcaldías.*NEGOCIACIÓNLas tres fuerzas ya sabían cómo quedarían los acuerdos y qué era lo que quería MC, sólo que alguna mano negra empezó la confusión y sacó a Ariel Rodríguez de la jugada grande.*DesafueroLa petición de desafuero para la diputada Bárbara Botello Santibáñez está contrarreloj. El presidente de la Comisión Instructora de la Cámara, Ricardo Ramírez Nieto, está por convocar a sesión.*PeriodoLos 30 días para desahogar pruebas acabó en diciembre, ahora sigue otro de 12 días para analizarlas y trabajar en el dictamen.*Límite de tiempo.De enero o principios de febrero no pasa que la Comisión Instructora vote a favor o mande al olvido la petición que hizo el Gobierno de Miguel Márquez Márquez para quitar la inmunidad a Botello y poderla procesar por las presuntas irregularidades en su administración.*PolÍtico-ganaderoEl famoso Luis Alberto”El Güero” Villarreal no sólo es buen aficionado de la fiesta brava, ahora hará su debut como empresario, promotor taurino en San Miguel Allende y ganadero de toros bravos, el día 26 de enero, en la plaza Oriente de San Miguel, con el hierro de “De Mora”, lidiando seis toros.*Un buen socioSe asoció con el ganadero queretano Fernando de la Mora para crear una ganadería de toros bravos, la cual se localiza sobre la carretera Ocampo-León, en Vergel de la Sierra.*Su aficiónVllarreal tiene una afición a toda prueba, aunque eso no lo salvó de que el pasado 30 de septiembre, en San Miguel, una vaquilla toreada le hiciera polvo la rodilla derecha, por lo que tuvo que usar muletas y dejar de torear durante tres meses. Ahora busca torear y lidiar a los políticos que son más difíciles e inciertos que una vaquilla.El gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mejor conocido como “El Bronco”, anda en busca de las firmas suficientes que le permitan registrar su candidatura por la vía independiente a la Presidencia de la República, y ayer les hizo un llamado a los guanajuatenses a través de sus redes sociales para que lo apoyen. Habrá que ver cuántas firmas junta en un estado como Guanajuato, que es bastión panista.