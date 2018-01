Falsos ministeriales asaltan a empresa

Publicidad



Por temor a ser lesionados, trabajadores entregaron el efectivo de la empresa y el que traían en sus bolsos. “Eran 8 hombres unos enseñaban placas de Ministerio Público, no supimos cuánto dinero se llevaron de la empresa”, comentó un testigo.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

vestidos de negro y condespojaron de dinero enLos 19 Hermanos, que se ubica en la colonia Industrial Brisas del Campo. En el lugar, no resultaron personas lesionadas.El atraco ocurrió a las 5:30 de la tarde de ayer sobre la calle del Potrero en la colonia ya mencionada.Después de terminar las labores, personal de la empresa comentó en el lugar que varios hombres armados ingresaron a las instalaciones, los llevaron a una bodega y los amagaron para exigirles el dinero en efectivo.Luego de realizar el robo, los responsables salieron y huyeron en varias camionetas con dirección al bulevar La Luz.Minutos después, trabajadores marcaron al número de emergencia 911. Al llegar al lugar, elementos de Policía Municipal montaron un operativo a los presuntos ladrones pero no los detuvieron.Hasta ayer autoridades no confirmaron el monto de lo robado y si el gerente de la empresa puso denuncia ante el Ministerio Público.