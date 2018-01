Decreta Juez federal detención no legal

Publicidad

Quedó en libertad la pareja que la Policía Municipal detuvo con armas de fuego de grueso calibre y droga.El Juez federal de oralidad no los vinculó a proceso ya que calificó de no legal la detención de la pareja.El operativo se realizó a la una de la tarde del miércoles 27 de diciembre del 2017 en el hotel Olimpo que se ubica sobre el bulevar Adolfo López Mateos casi con bulevar Delta.Policías habían recibido el reporte de que un hombre había sido agredido por otro hombre y una mujer.Los oficiales bajaron de la unidad y sorprendieron a la pareja en la entrada del hotel cargando una mochila grande.La víctima los señaló como los responsables de haberlo agredido, por lo que los policías los revisaron.En la mochila los policías les encontraron dos armas cortas calibres .9 milímetros, una AK-47, así como un kilo de cocaína.Además, tanto a Rigoberto, de 62 años, como a María, de 42, les aseguraron dos armas más, una calibre .22 y otra .9 milímetros.Pese a que la detención fue inmediata tras el reporte ciudadano, el Juez federal dijo no contar con pruebas suficientes para calificar de legal la detención.Por lo tanto, la PGR no pudo proceder a formular imputación en contra de los inculpados.Sin embargo, la investigación sigue abierta, pero sin detenidos.Desde el jueves, María y Rigoberto recuperaron su libertad gracias a que el Juez dijo que no fue legal la manera en que los policías los detuvieron.