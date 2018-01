Salvan a 2 hombres de ahogarse

Publicidad

Elementos de la Policía Municipal en conjunto con Bomberos ayudaron en el rescate de hombres que estuvieron a punto de ahogarse en una presa.Según autoridades uno de ellos se aventó a la presa porque al parecer dijo que lo querían asaltar, pero ya no pudo salir.El segundo hombre se aventó para salvarlo, pero también quedó atrapado.El suceso ocurrió a las 7:45 de la noche del jueves en la presa Mariches, ubicada en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia San José de las Piletas.Un vecino de dicha colonia escuchó los gritos de los hombres que pedían ayuda.Luego de que el 911 recibió el reporte, oficiales de la Policía Municipal acudieron al rescate.Los elementos de las unidades DP494 y DP464 fueron los primeros en llegar, uno de los hombres estaba a punto de soltarse de un árbol.Juan Luis Gómez, de 28 años, e Isidro Murillo, de 32, estaban a aproximadamente a 100 metros de distancia de la orilla.“Estuvimos ahí hablándoles que se sostuvieran, palabras de aliento para que no se soltaran. Juan Luis estaba agarrado de un árbol, era el que gritaba que ya no tenía fuerzas y que se iba a soltar”, relató uno de los policías que ayudó en el rescate.Sin embargo, los elementos de Bomberos no tardaron en llegar y con varias cuerdas ayudaron a los oficiales a sacar a los hombres y dejarlos a salvo.