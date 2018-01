Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A seis meses de egresar del Centro de Educación Artística (CEA) en la Ciudad de México, Daniel Navarro es un actor leonés que ya ha participado en diferentes producciones a lado de personalidades reconocidas en la industria como Bárbara Mori, Pedro Damián y Sebastián Rulli.Su gusto por las actuación se notó desde que era un niño, pues se aprendía los diálogos de las novelas, ponía a sus primos a hacer shows, a bailar, a cantar, de hecho a los reyes magos nunca les pidió juguetes; siempre quería un karaoke, un piano, una batería. Ahí comenzó a darse cuenta que tenía en la sangre lo artístico.Cursaba los últimos meses de la preparatoria y sus amigos estaban eligiendo carreras, pero el no decía aún sobre lo que quería: estudiar actuación. Sus padres al inicio no lo tomaron de la mejor manera pero, teniendo 19 años, Daniel tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México con sus propios recursos y comenzar a materializar su sueño.“El siguiente proceso fue extrañar a mi familia, estaba yo solo en una ciudad tan grande. A veces si te da depresión de no estar en tu casa, pero por la otra parte yo tenía un fin que me impulsó para seguir adelante”, comparte.Su primer intento fue en la escuela MM Studio, de la actriz Patricia Reyes Spíndola, y a los seis meses tuvo la oportunidad de ir a Televisa para dejar fotos y su currículum consiguiendo que el productor Pedro Damián lo contactará para ofrecerle su primer personaje en la telenovela juvenil “Mis XV”.“Por ser mi primer trabajo, estaba emocionado y nervioso. Yo siempre dije que lo primero que quería hacer fuera con Pedro Damián porque todo mundo veía “Rebelde”, entonces si fue importante para mí empezar con él”.Tiempo después le hablaron de otra producción, una novela llamada “Cachito de Cielo” protagonizada por Maite Perroni, donde hizo una participación, mientras también incursionaba en el teatro junto a la actriz Zully Keith.“La televisión es la fábrica de sueños, pero el teatro te da muchas tablas, aprendes en cada función que sales al escenario tanto del público que te tocó, porque te puede tocar un público muy apagado o uno súper eufórico. Tú como actor vas creciendo muchísimo más”.Sin embargo, una de sus más grandes oportunidades llegó cuando se quedó con el personaje de Pablo en la serie “Dos Lunas” que produjo y protagonizó Bárbara Mori, de quien se declara fan por su sencillez y manera de ser tan relajada.Sus principales influencias son su familia, Gael García Bernal y Karla Souza por su trabajo, tenacidad y constante preparación que tienen, algo que inspira a Daniel a tomar cursos en cada oportunidad que tiene.A sus 26 años, el joven actor tiene claro su gusto por ser participe en producciones que toquen temas reales y más serios, porque puede preparar más su personaje, la psicología del mismo y, al mismo tiempo, mostrar una parte del mundo en el que vivimos, aunque está muy consciente sobre lo importante que es mantener la perseverancia en esta carrera.“Soy súper constante, perseverante. No porque no me quede en un casting voy a tirar la toalla, porque no nada más pasa en mi carrera, puede ser un doctor, un abogado que no a la primera le sale un trabajo y no por eso vas a soltar tu profesión, tienes que seguir. Con humildad, perseverancia, y tener un punto fijo puedes llegar a donde quieras, además de no olvidarte de donde vienes”.Entre sus próximos proyectos está el incursionar en la conducción, irse a estudiar a Los Ángeles y regresar a Ciudad de México en enero para culminar las grabaciones de su actual novela “Papá a toda madre”.