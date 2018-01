Designan a candidato de Márquez

Publicidad

El panistaimpulsado portiene en sus manos la candidatura a gobernador de Guanajuato. Su registro está programadoUna fuente de primer nivel precisó además que Diego Sinhué será precandidato único del PAN-PRD.El senador Fernando Torres Graciano y el ex diputado federal Luis Alberto Villarreal, desistieron a pelear la candidatura.Luis Alberto se unió a Diego y ahora busca posiciones políticas para él y su reducido grupo de seguidores.Torres Graciano aún no revela su postura, “no sabemos si se suma a Diego o peleará la candidatura”.Hace una semana, la cúpula panista encabezada por Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD a la Presidencia de México, garantizó su respaldo a Sinhué como agradecimiento al gobernador Miguel Márquez quien lo apoya en su carrera por la Presidencia de la República.Desde hace tres años, Márquez eligió como sucesor a Rodríguez Vallejo y comenzó a impulsarlo para darlo a conocer entre los guanajuatenses.En la reunión efectuada el jueves pasado entre Diego, Fernando, Luis Alberto, Carlos Medina Plascencia y el jefe estatal de Acción Nacional, Humberto Andrade con el secretario general del Comité Nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, se ratificó la “designación” del candidato oficial.Días antes se realizaron otros encuentros de los aspirantes a la gubernatura. Una vez participó Márquez y ante los señalamientos de Torres Graciano que le reclamaba el apoyo oficial a su contrincante, no participó en las siguientes.