Caen 14 ligados a César Duarte

En un año,por presuntosdurante la Administración deDe ellas,así comoTodos fueron acusados por el delito deEntre los sentenciados están Ricardo Yáñez, ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado, quien recibió una condena de cuatro años de prisión por el delito de peculado agravado, sin derecho a libertad condicional.En la investigación se determinó que Yáñez participó en el desvío de 246 millones de pesos para las campañas del PRI en 2016, a través de la simulación de contratos.Por el mismo caso Karla Areli Jurado, ex directora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, fue condenada a tres años de prisión.También enfrentan proceso penal Gerardo Villegas, ex director general de Administración de Hacienda, y Enrique Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones y Servicios de la misma dependencia.Mientras que Javier Garfio, ex Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, fue sentenciado a tres años de prisión, pero obtuvo la libertad condicional, tras declararse culpable por la venta a particulares de un predio destinado a la construcción de viviendas populares.El ex diputado Fernando Reyes, quien aceptó haber recibido 2.4 millones de pesos de parte de Duarte para votar a favor de una bursatilización de bonos carreteros, recibió una pena de tres años de prisión y tras pagar una fianza, se le concedió la libertad condicionada.Además, el empresario Germain Lezama Cervantes purgará tres años de prisión por el delito de peculado agravado, por simular un contrato de prestación de servicios.En entrevista, el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, advirtió que van por más involucrados en actos de corrupción.“Hay todavía un número importante de carpetas en proceso de investigación, alrededor de 40 y otras investigaciones en proceso”, indicó.