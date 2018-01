Con depresión, internan a Borge en Cereso

Publicidad

El ex Gobernador de Quintana Roo,La PGR logró obtener de José Artemio Zúñiga Mendoza, Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl,La medida cautelar, otorgada para evitar su fuga, se decretó por seis meses, periodo en el que deberá cerrarse la investigación.Luego de más de dos horas de camino, el convoy arribó a las instalaciones del penal.La defensa argumentó que, lo que fue rechazado por el juez.En la audiencia inicial, Borge, a quien se le imputó estar involucrado en la presunta venta subvaluada de 22 predios,La PGR refirió que un personaje clave en el desfalco de Borge fue Claudia Romanillos Villanueva, a quien el ex Mandatario priista nombró como directora del IPAE.Según los antecedentes del caso, asentados en la causa penal 381/2017, Romanillos estructuró el plan para que esos terrenos fueran vendidos a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano de Borge y familiares.por lo que fue señalada como cómplice por los fiscales federales.Borge además deberá enfrentar la justicia de Quintana Roo,por lo que tiene tres órdenes de aprehensión vigentes.Ese monto es el denunciado, pues en noviembre el actual Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, aseguró que lo desviado asciende a los 10 mil millones de pesos.La Fiscalía de Quintana Roo logró de jueces del Estado órdenes de aprehensión contra Borge por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, en agravio de la administración pública estatal.Aunque la defensa de Borge tramitó una suspensión ante un juzgado de amparo, no pagó la garantía de 85 millones de pesos decretada para evitar ser aprehendido por los tres procedimientos en su contra.Fuentes ministeriales aseguraron que