Convoy que traslada a Borge se equivoca de ruta

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad sale el, del hangar de lahasta elubicado en. El trayecto se alarga unos minutos porque el convoy que lo lleva a su primera audiencia en México se equivoca en la ruta y lo lleva entre un tianguis y calles cerradas del Estado de México.La puerta 1 del hangar se abre a las 15:40 horas y sale el convoy de cuatro camionetas blindadas; el ex mandatario viaja en la blanca.A la vanguardia abren paso por la calle Alberto Santos Dumont policías de la Ciudad de México en motocicletas, acompañados por una camioneta de la policía del Estado de México.Es la hora del tráfico en el oriente de la Ciudad de México. Los policías impiden el paso de vehículos particulares para no alargar el tiempo y poner a disposición del juez de Control a Borge Angulo.Los agentes de laconfían en la pericia de los policías capitalinos. Se incorporan a la avenida Xochimilco a toda velocidad. Las camionetas blindadas no se despegan de la que traslada al ex mandatario proveniente de Panamá. Hasta ahora todo va bien. Circulan por Anillo Periférico y Calle 7, en Nezahualcóyotl, donde los transeúntes están atentos al paso del convoy.Los policías federales, ministeriales y locales, en lugar de doblar en avenida Pantitlán se siguen de frente. Los agentes de la AIC aún no saben que por ahí no es el camino. La pericia de los motopatrulleros y de la policía estatal falló y tienen que retornar por Calle 7.Pasean a Borge por calles de Nezahualcóyotl. El avance es más lento por el tráfico. Se incorporan en la avenida Pantitlán, por fin corrigen la ruta con una vuelta en U."¡Ahí llevan al ratero! ¡Que no lo dejen salir de la cárcel!", gritan ciudadanos al paso del convoy.Avanzan por avenida Sor Juana Inés de la Cruz hasta llegar a Chimalhuacán. Doblan a la izquierda por Caballo Bayo. Pasadas las 16:00 horas, el ex gobernador llega al Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl. Comienza la audiencia ante el juez, luego de un recorrido no tan largo como el viaje que de prófugo tuvo el ex gobernador acusado dede dinero.