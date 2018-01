INE dice que investiga acoso sexual a mujer, pero lo congela

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que desde que tuvo conocimiento de la denuncia de Karla, quien denunció acoso y hostigamiento sexual en oficinas centrales del organismo, abrió una investigación, pero 77 días después, el organismo no ha solicitado la declaración de personal del área.

La investigación por la acusación deque debe llevarse conforme al Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Laboral y Sexual del INE, se inició desde que el consejero presidente recibió el escrito del 18 de octubre y ante la denuncia formal que realizó Karla el“Este procedimiento se está llevando a cabo con la atención debida, con perspectiva de género y en pleno respeto de los derechos de la víctima y de la persona presunta responsable”, insistió ayer el organismo.“Se dictó una medida provisional de protección” consistente en reubicar a Karla”,Pero Luis Hernández, el abogado de Karla y quien lleva el caso, informó a EL UNIVERSAL que no se han aplicado las medidas que plantea el protocolo, entrevistas donde se asegure confidencialidad, la posible separación temporal del supuesto victimario (Jorge Lavoignet, director del Secretariado del INE) para el desarrollo de una investigación imparcial o el apoyo jurídico y sicológico a la víctima; “al contario, le dijeron que el caso estaba muy difícil”, intentando que Karla desistiera.Ella le informó que“y cómo se iba a ver la institución” con un caso como éste.Hernández indicó que hasta ayer, las dos únicas declaraciones en el expediente sobre el caso fueron las personas que él presentó.En tanto, la única “medida” será la reinstalación y “fue porque acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero el INE no ha aplicado ningún perspectiva de género”.Incluso, no hay garantías de que no será removida, pues se irá con la figura de “comisionada”, sin posibilidad de quitarla por lo menos en seis meses.Por eso el protocolo “es muy bonito”, pero no se ha aplicado, dice.De hecho Karla no tuvo oportunidad de denunciar conforme a él, cuando aún iba a la sede central, siendo sujeta a más acoso, de ahí que primero optó por acudir al TEPJF.Suponiendo que se dijera: ‘Sí se ha aplicado el protocolo’, sólo se cumplió para mandar a Karla a otro lado, porque el presunto responsable ahí sigue".¿Cuál es el mensaje institucional?" A él lo vemos en todas las sesiones del Consejo, sentado siempre detrás del consejero presidente Lorenzo Córdova", ¿Cuál es el mensaje?, "que el victimario es intocable y si hay más víctimas, pues de tontos se van a acercar”.El abogado reconoce que “todo mundo tiene derecho a una defensa y al debido proceso, pero el protocolo que el mismo INE estableció prevé medidas que, por ahora no hay”.