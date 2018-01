Mandan a Borge ¡a Cefereso femenil!

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En la audiencia por lavado de dinero al ex Gobernador, el Ministerio Público solicitó que fuera llevado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 "CPS"Por ello, el convoy federal que trasladó a Borge ingresó con el imputado a tal centro penitenciario, ubicado en la localidadLas autoridades penitenciarias del Cefereso 16 permitieron el paso del convoy hasta la zona de revisión y ahí se les indicó que el penal era sólo para mujeres.Entonces, Borge fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en el Municipio de Ayala, también en Morelos, cuyo personal ya esperaba al ex Mandatario desde las 10:00 horas de hoy, no obstante, se quedó esperando ante el error de logística.Tras el error, la PGR modificó incluso el comunicado en el que se detallaba el traslado del ex Mandatario. En el primero, enviado esta mañana, se leía:En el más reciente, se aclara que BorgeDurante el trayecto, las autoridades encargadas del traslado también cometieron un error en la ruta para tomar la salida a Cuernavaca.La PGR logró obtener de José Artemio Zúñiga Mendoza, Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, la vinculación a proceso contra Borge por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.Sin embargo, el Juez aceptó el traslado de Borge a un penal federal con atención médica adecuada.Esto porque la defensa argumentó que Borge padece síncope vasovagal, problemas renales y unaLos abogados solicitaron permiso para que el acusado reciba atención en centros especializados, lo que fue rechazado por el juez.El Ceferepsi está localizado en el kilómetro 11+500 de la carretera Cuautla-Izúcar de Matamoros, en Ciudad Ayala. Tiene capacidad para 500 reclusos y su nivel de seguridad es alto, pues cuenta con sistemas y equipos avanzados en detección de metales, drogas, explosivos y teléfonos.Además, cuenta con una torre médica de alta especialidad.En ese penal ya había sido trasladado su antecesor, Mario Villanueva, luego de que fue extraditado de Estados Unidos, acusado por delitos contra la salud y lavado de dinero.A Borge se le imputó estar involucrado en la presunta venta subvaluada de 22 predios, lo que derivó en un desfalco de más de 900 millones de pesos al erario.La PGR señaló que un personaje clave en el plan de Borge fue Claudia Romanillos Villanueva, a quien Borge nombró como directora del IPAE.Según los antecedentes del caso, asentados en la causa penal 381/2017, Romanillos estructuró el plan para que esos predios fueran vendidos a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano a Borge y sus familiares.La PGR señaló a Borge como el autor que ideó del plan de adquisición y posterior enajenación de predios, y colocó a Romanillos como coautora.En la acusación fue salpicada Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge, quien compró propiedades, por lo que fue señalada como cómplice por los fiscales federales.Borge deberá enfrentar la justicia de Quintana Roo, cuya Fiscalía lo acusa de cometer durante su gestión un quebranto patrimonial hacia el Estado por 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos, delitos por los tiene órdenes de aprehensión vigentes.Ese monto es el denunciado, pues en noviembre, el actual Gobernador de Quintana Roo aseguró que lo desviado por Borge asciende a los 10 mil millones de pesos.La Fiscalía de Quintana Roo logró, de jueces del Estado, órdenes de aprehensión contra Borge por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública estatal.