Publicidad

#MovimientoNaranja es tan pegajosa porque Yuawi contagia alegría y esperanza.

Esto es lo que siente este pequeño gigante de que su voz se escuche por todos lados. pic.twitter.com/yPVjcY4Ow0 — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) January 5, 2018

De regalo de Reyes, #MovimientoNaranja ya se puede escuchar en todo México. Na na na na, na na nahttps://t.co/iFAFGqim6p — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) January 5, 2018

¿Qué siente el niño Yuawi al ver su imagen en todo el País? El propio menor responde si ve que lo explotan o siente otro sentimiento al aparecer en spots de Movimiento Ciudadano, con los que ha tenido más fama.La diputada de Jalisco Verónica Delgadillo publicó en redes sociales el video, en donde afirma que se siente feliz.La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) condenó el spot de Movimiento Ciudadano donde aparece un niño huichol, por hacer uso electoral del menor y de su condición indígena.Al presentar su Balance 2017 sobre los Derechos de la Infancia en el país, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, consideró que se utiliza la imagen del menor como "mascota de campaña", afirmó que el origen del niño está siendo aprovechado para difundir un el lema de campaña de Movimiento Ciudadano sin considerar las necesidades de los menores."Para Redim es totalmente preocupante y rechazamos que Movimiento Ciudadano usara a un niño como mascota para promover su canción o su lema de campaña, el niño no está hablando de sus necesidades de su vivencia no está siendo escuchada su voz, está siendo utilizado particularmente como niño indígena y niño talentoso, es un producto de la mercadotecnia electoral para llamar la atención hacia ese partido y eso es detestable, porque es el uso instrumental de los niños", afirmó.Comentó que el spot hubiera marcado la diferencia si el niño hubiera expresado sus necesidades o hablado sobre su entorno; indicó que es importante que los niños participen en la política para manifestar sus ideas y ser considerados para la elaboración de políticas públicas y no ser usados con fines electorales.Pérez García indicó que hasta el momento el tema de los derechos de la infancia ha estado ausente en las precampañas de los precandidatos a la presidencia por lo que hizo un llamado a los actores políticos a incluir esta agenda en sus plataformas electorales. (El Universal)