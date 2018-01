Yuawi, el niño naranja, alista otro video

Publicidad

cuya fama trascendió a nivel nacional por su aparición en un(MC), terminó de gEn el mismo aparecen personajes que representan a la familia, niños y Yuawi interpretando el tema que identifica al partido, "Movimiento naranja". Hasta el momento, el menor no tiene propuestas de otros partidos para acudir a eventos o ser parte de algún tema musical.En entrevista con EL UNIVERSAL,confesó que, y que el niño lo ve como el resultado de un trabajo que empezó hace mucho tiempo. "Es una oportunidad, para él también porque él es el del sueño, yo lo estoy acompañando. Es lo que él quiere y pues yo soy feliz con él", admitió.Yuawi no tiene programa de televisión favorito, en su casa, en la Sierra Madre Occidental, no cuentan con uno de esos aparatos; tampoco tiene un platillo preferido, pero admite tener predilección por las sopas. Lo que sí,Actualmente estudia el 4o año de la primaria, luego de terminar su trabajo con el partido político regresará a casa, a prepararse para volver a la escuela este 8 de enero."Él está feliz, encantado, porque esto es lo que le gusta, es lo que siempre él ha soñado, desde pequeño. Sus sueños se siguen cumpliendo y queda mucho por hacer, estamos encantados, yo también soy feliz, no puedo negar hacer lo que le gusta, porque para mí es algo honrado que a él le va a servir en su vida", dijo su padre.José López, padre de Yuawi, por eso le duelen algunas críticas que hacen en su contra y en la de su hijo por aparecer en el spot de MC. Algunas personas incluso le han dicho que explota laboralmente a su hijo."No lo estamos explotando, realmente nosotros damos el visto bueno, puede divertirse, y veo que tenga un lugar bonito para que haga lo que le gusta, y critican a una persona cuando empieza a trabajar, ¿Por qué quieren quitar a una persona que está despuntando, trabajando de manera honrada, que quiere salir a la luz?", comentó indignado.Yuawi y su padre trabajan juntos en el ámbito musical, pero no es la música el único sostén con que cuenta José."Nosotros trabajamos a donde nos lleven, en restaurantes, subiendo en los camiones, de cooperaciones, y pues viviendo con lo que la gente nos da por tocarles, es cansado también, pero todo es trabajo", dijo.Como próximos proyectos, Yuawi tiene en mente grabar un par de canciones, de manera casera, y subirlas a sus redes sociales, aún no tiene planeadas presentaciones, pero eso buscan al parecer en el promocional."Si nos quedamos en la casa, ¿quién nos va a buscar? luego dicen 'pobres huicholitos', pero realmente hay talento y esta es una manera honesta, pero la gente critica, y eso no está bien", recalcó.