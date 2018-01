Recalculando

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Facebook siempre es un lugar donde se pueden ver los nuevos propósitos para el año nuevo. De repente, como quien no quiere la cosa, pululan fotos de gente fit, dietas novedosas, libros de autoayuda, cuartos ordenados, orden en la rutina, 8 horas de sueño y planes con resultados a corto, mediano y largo plazo de nuestra vida que ya quisiera McDonald´s tener algo parecido en sus proyecciones de crecimiento.Luego viene febrero y la vida, y la rutina cae tan duramente que nos deja atontados para lograr todos esos propósitos con 12 uvas en la tráquea.Y como estoy llenita de horas de sueño y desde el 2012 no descansaba así y mi cabeza no marcha a esa velocidad a la que está acostumbrada, la única referencia que se me ocurre para explicar lo que les quiero compartir es la señora Google maps. Lo sé, muy poético no lo es. Llámenlo el síndrome del letargo vacacional.Recuerdo que una vez, A. y yo estábamos invitados a una fiesta y como quería participar en eso que llaman proactividad afirmé muy rotundamente que yo sería la que llevaría a nuestras personas a la dirección del festejo.Cabe mencionar que tengo el sentido de la orientación de un náufrago que no sabe ni dónde está el sur.A mitad del camino se nos apagó el celular y la señora Google se fue a tomar un café dejándonos en la deriva absoluta en una ciudad que todavía nos era desconocida. Yo, muy segura de mí misma dije: “mi memoria fotográfica nos llevará a buen puerto”. A. me miró fijamente y estoy segura que en su cabeza pasaron las incontables veces que mi persona se perdía por la vida. Maldita memoria la suya.La fiesta, era la celebración del 16 de septiembre en Barcelona y a mitad del camino, una chica se subió con la playera de la selección y se bajó una parada antes que nosotros. Las señales eran claras. No, no vi ninguna. Si hubiera pasado una multitud de hombres con sombrero de mariachi y bigotes postizos puede ser que me hubiera percatado.En fin, que a la hora nos encontrábamos enfrente de una casa donde la anchura medía lo que ocupa el marco de una puerta. Tres pisos y cero ventanas. Es la casa más rara que he visto en mi vida. Iba a hacer una referencia con una casa de similares características que aparecía en Harry Potter, pero no lo vi prudente.Obviamente no era el lugar correcto. Y si la señora Google hubiera estado con nosotros hubiera dicho 3,500 veces “Recalculando”. Pero llegamos. Tarde, pero llegamos.Y creo, que de eso se trata el plan que tenemos para este año nuevo. Recalcular las veces que sean necesarias hasta llegar a nuestro destino. Tarde o temprano, da igual. La vida está para que nos perdamos y conozcamos facetas nuevas de nuestra interesante e imperfecta persona. ¿Y si tenemos que recalcular otras 365 veces más? Da igual. De esto va el viaje.Y si al final, después de todos los intentos, kilómetros recorridos y cansancio en las piernas, por fin, encuentras el destino (con mariachi y tacos incluidos) sólo queda decir que la compañía y el aprendizaje valió la pena a pesar de todos los “recalculando” que la señora Google te tuvo que decir en el camino.