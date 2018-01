Academia de box está de regreso

La academia de box en San Francisco del Rincón ya está de regreso en el gimnasio, para dar el banderazo inicial a la preparación física y mental que necesitan para encarar los compromisos a los que se enfrentarán a lo largo del año.

A pesar de que aún no se encuentran fechas ni sedes definidas para las competencias que se les presentarán a los pugilistas de San Francisco, esto debido a que las plazas de otros estados aún están en el proceso de eliminación y clasificación, por lo cual aún no tienen definidos a sus representantes. Sin embargo, en cuanto se oficialicen a los deportistas las fechas y sedes se irán conociendo poco a poco.Del mismo modo los pupilos de Guadalupe Gavia y Eduardo Becerra no quieren perder tiempo en la preparación para así poder llegar en las mejores condiciones a los combates venideros.No cabe duda que el trabajo que se está realizando es esta disciplina es por demás, pues últimamente es demasiado común la participación de boxeadores de los Pueblos del Rincón, donde no solo hacen presencia sino que también, logran colocarse entre los mejores lugares debido al talento.