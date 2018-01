Peatones señalan que hay bolardos en malas condiciones

Peatones de San Francisco del Rincón señalaron que hay bolardos en malas condiciones en distintos puntos de la ciudad.

De forma molesta algunascomentaron que hay bolardos que se encuentran doblados o inclinados sobre algunaslo que generan riesgo al paso.Y ello supone sirven como protección para los peatones, pero generan tropiezos pues al no percatarse de esta falla, las persona choca o incluso algunas han estado a punto de caer.“Iba platicando con mi hermana y no lo vi, y si no es por mi hermana me caigo”, dijo Maria de 25 años.Otros aseguran que aunque si lo alcanzan a ver si han llegado a atorarse, ya sea con la bolsa o con alguna prenda.“Sí los mire, pero no me acorde que llevaba la bolsa y me atore y pues seguí caminando hasta que sentí el jalón”, dijo Gloria.Dichas inclinaciones son causadas por choques automovilisticos o posible vandalismo, sin embargo no se les ha brindado la atención necesaria.Cabe señalar que uno de los que se encuentran a espaldas del Mercado Municipal está demasiado inclinado por lo que algunas personas prefieren pasar por debajo del camellón, lo que representa un peligro en horas pico.