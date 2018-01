Continúa sin ser identificado cadáver

Continúa como desconocido el hombre que fue encontrado muerto en la Presa del Barrial en la calle Venustiano Carranza, de la Colonia Francisco Villa en Purísima del Rincón.

El director de lade Investigación Especializada Región “A”, Jesús Aguilera Saldaña, indicó que la persona de sexo masculino hasta ayer seguía sin ser identificado; la causa de muerte determinada fue asfixia por sumersión.También se dijo que el hombre vestía pantalón y camisa en tonos oscuros, como parte de la descripción que se obtuvo, considerando el grado de descomposición del cuerpo.De tal manera que no se dieron detalles de la razón por la que else encontraba en el agua y se indicó que se mantenía la investigación del caso, en lo que se investiga si se trató de un accidente o un homicidio.Se indicó que no se cuenta con datos de personas desaparecidas, y dado el avanzado estado de descomposición, no se ha determinado una edad aproximada.