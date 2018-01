Ofrecen estacionamiento alterno a los viajeros

Publicidad

Derivado de una necesidad, y ante el crecimiento que proyecta el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, nace la idea de replicar el modelo de negocio Park and Fly Bajío.Un servicio auxiliar de estacionamiento, administrado de manera particular e independiente al aeropuerto, desarrollado por Leticia Hernández Robles.La gerente del negocio explicó que cuando viajaba en avión, fuera de la ciudad particularmente en Guadalajara, era un problema dónde dejar su coche.Fue así como en octubre de 2015 inauguró este comercio, uno de los primeros negocios de este giro, instalados cerca de aeropuerto.Actualmente se han abierto cinco unidades, -de diferentes marcas- sobre la carretera federal 45 León-Silao, que ofrecen espacio para guardar un auto.Una de las ventajas de este rubro, señala la empresaria, es la independencia de movimiento tras un viaje en avión.En la empresa, colaboran 6 personas, 4 de ellos son operadores. El servicio además del estacionamiento incluye traslado al aeropuerto, recolección, lavado del automóvil.Como un plus pueden colaborar en caso de ponchaduras de llantas y descarga de batería.Dentro de las medidas de seguridad que ofrecen, es que nadie puede entra en el local, excepto los clientes. Los usuarios no dejan sus llaves, incluyen pólizas de traslados, al interior del recinto cubren robo e incendio.Los principales clientes son empresas, que se trasladan de Querétaro y Lagos de Moreno.El tiempo máximo son los viajeros que salen a viajes en Europa, ya que la estadía es de un mes, el costo por día es de 119 pesos. La temporada baja para este negocio son los meses de enero y febrero.Pese a ser una empresa arrancada, la administradora se acercó a Proempleo, para tomar un curso, en temas financieros.