Reyes Magos gastan hasta 7 mil pesos

Desdehasta, padres de familia gastaron en esta temporada de reyes, por lo que algunos reducirán los gastos del hogar debido a que para este mes también tienen que pagar el predial, el agua y otros impuestos.De manera formal mañana termina la época navideña con la llegada de losa los hogares y con ello también comienza la cuesta de enero, debido a los gastos que se realizaron en los días pasados.“Ya todo esta bien caro, tengo un niño de cinco años y el gasto fue de dos mil pesos más o menos, aproveché el aguinaldo para hacer las compras desde la semana pasada, ahora lo que me apura es el predial y pagarlo antes de que termine el mes pues si no aumenta más el dinero”, comentó David Alejandro, obrero de una empresa.Otros padres de familia previeron el gasto para este cinco de enero desde meses antes y algunos aprovecharon los días delpara comprar los artículos o juguetes para estas fechas, con el fin de que el gasto no fuera tan grande.Sin embargo, otros dejaron las compras para el último momento, debido a la falta de dinero o a la elección final de los menores por el artículo de su preferencia hasta apenas en días pasados.“Pues me llevé como tres mil pesos para los dos hijos que tengo, se me habían juntado unas deudas que tenía que pagar y por eso vine hasta hoy, lo importante es que no se queden sin nada para estas fechas, aunque ya después me las vea difícil para los pagos que se hacen en Presidencia”, refirió el señor Antonio, al salir del tianguis de los lunes.A pesar de los impuestos que también se tienen que pagar, otros padres de familia que trabajan como empleados de gobierno o puestos de jefatura en empresas, pudieron gastar de entre cinco a siete mil pesos para complacer a sus pequeños.