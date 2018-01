Aumenta la tortilla, para que puedan seguir comiendo pasteles…

Publicidad

Como inicio de año cambio el titular de esta columna, ya que el anterior, Observatorio Ciudadano, coincidía con el nombre de un colectivo palero al servicio del gobierno municipal…El nuevo nombre, La política es local, considero corresponde mejor con mis intenciones de comentar y hacer la crítica de los avatares públicos de nuestro Municipio, ámbito fundamental de cualquier política genuina.Y pasando al tema que busco abordar ahora, y en cuyo título pretendo poner el énfasis sobre la concurrencia explosiva entre la pobreza de las mayorías y los desmedidos privilegios de unos cuantos; esto es, entre los que comen tortillas como base fundamental de su dieta, y los que con gula se atascan con pasteles, en interminables orgías culinarias…Como es bien sabido, la expresión que en paráfrasis utilizo se le atribuye a María Antonieta de Austria, esposa del último rey francés antes de la revolución, Luis XVI. Atribución calumniosa o no, es lo de menos, en “si el pueblo no tiene pan pues que coma pasteles” quedaba resumida cínicamente la insolencia suicida de la aristocracia del XVIII, la enajenación del que tiene todo, respecto al pobre y sus sufrimientos. Y es una frase que se actualiza perfectamente y sin exagerar frente a nuestra realidad.De igual modo, la insolencia de nuestras “aristocracias” –éstas, bastante palurdas, ricos nuevos- y de sus varios asociados, se expresa en los aumentos al precio de la gasolina y, sobre todo, en el aumento del de la tortilla.Esto, aunado a la feroz corrupción ejercida por los poderosos, ha sobrepasado los límites de la más elemental prudencia.Ese sátrapa francés y su nutrida corte pensaban que el pueblo llano aguantaba todo, pero se equivocaron y les costó la cabeza; de igual modo, quienes nos gobiernan piensan que pueden seguir robando impunemente a la res pública, y no pasa nada.Los escándalos de corrupción salpican a aquellos que se aprestan gustosos a seguir en los cargos públicos, en la obtención de enormes e injustificados sueldos, en la disposición arbitraria de recursos públicos, o en la explotación de negocios turbios; y ellos piensan también que no pasa nada.La partidocracia ensaya otra vez jugar al gatopardismo, esto es, a presentar como adversarios a quienes fundamentalmente no lo son, afirmados en la idea de que la gente es estúpida; con este mismo supuesto piensan también que no pasará nada si le roban por tercera vez la presidencia a López Obrador, personaje éste, que no ha conseguido despejar todas las dudas que suscita la errática conducción de su partido, que pudiera resultar en más de lo mismo.Sin embargo, el papel de López Obrador en este año con gran potencial histórico puede ser muy importante, como ocasión de que se desencadene la importante crisis que ha ido larvándose todo este siglo político en México, de frustrada transición a la democracia.Otra sucesión de terciopelo, como las anteriores, se antoja muy difícil. Las instituciones en general, y las electorales en particular, están atacadas de ilegitimidad y podridas de corrupción.Nuestro ámbito doméstico, el que siempre hemos privilegiado en esta colaboración periodística, presenta un estado de cosas que debe tratarse aparte. Aquí hemos padecido ya por más de un cuarto de siglo un régimen con el PAN más autoritario, reaccionario y corrupto.El quehacer político más urgente no puede sino apuntar a echarlos del poder. Así las cosas, es imposible aplicar aquí, sin más, lo dicho para la coyuntura nacional. Por ejemplo, en Guanajuato el PRI podría asumir un papel auténticamente democrático, aunque solamente bajo muy precisas condiciones. De esto me ocuparé en ulteriores colaboraciones.Y bueno, el Sr. Lemus se dispone gozoso a reelegirse imaginando su gestión como buena, apoyada sólo en una deuda pública injusta e ilegal; de igual modo, el Sr. Márquez impulsa a su improvisado delfín persuadido de que su partido, el PAN, llegó al poder en Guanajuato para quedarse por siempre.En tanto, el pueblo llano vive atribulado por los aumentos en comento, absorto en la supervivencia diaria y mascando un malestar difuso.En Francia el año de 1789 se inició con muy negros presagios que, ignorados en la soberbia de los poderosos, al final se cumplieron; Cabe preguntar con urgencia, ¿qué nos espera a nosotros este año de 2018?*Ex regidor independiente, abogado y activista en contra de la deuda pública.@inigorota