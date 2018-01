Publicidad

Desde hace 26 años gobierna el Pan, en Guanajuato y en Celaya, desde hace 21 años, en forma ininterrumpida. Empezó en 1991, cuando en lugar de entrar el priísta Ramón Aguirre, llegó el pariente de Salinas, Carlos Medina. En Celaya, desde que entró Ricardo Suárez Inda no ha dejado el poder el Pan.Ya lo he escrito, reiteradamente, que la alternancia es necesaria e indispensable. Escribí el artículo “Alternancia en el poder” en donde expongo por qué es necesaria que se dé esta alternancia. La partidocracia es nociva para el país. La alternativa son las candidaturas independientes, para romper con esas oligarquías internas que hay en los partidos. En Guanajuato y aquí en Celaya ya hay un cacicazgo político que es preciso, necesario, e indispensable, erradicar. El Pan está enquistado en el poder y no lo quiere soltar. Por eso los ciudadanos independientes debemos luchar para acabar con ese cacicazgo político, tanto a nivel estado, como municipal. Por elemental profilaxis política debemos quitar a este partido del poder, como en su momento lo hicimos con el Pri.Ahora la “dictadura perfecta” en Guanajuato y Celaya es la del Pan. Diego Sinhué, el candidato elegido por cinco electores, empezando por el gobernador Miguel Márquez, ahora la va a tener difícil, porque de acuerdo a los sondeos, el electorado ya quiere una alternancia, igual sucede en Celaya. Creo que hay la gran oportunidad de sacar de la presidencia al Pan, por medio de las candidaturas independientes. Aunque el Pan, para seguir conservando el poder, puso numerosos obstáculos a las candidaturas independientes. Pide el 3% de la lista nominal de Electores y por ejemplo en Chiapas, es el .25% en la ciudad de México y Jalisco es el 1%. Pero aquí En Guanajuato obstaculizaron las candidaturas independientes para seguir ellos detentando el poder.De hecho, para ser pre candidato, por la vía independiente, ponen numerosas trabas para cumplir con los requisitos. Y el registro Público de la propiedad de Celaya, es ineficaz e ineficiente y tarda mucho para resolver un trámite. Posiblemente esté en contubernio con las autoridades del gobierno estatal para dar largas a este requisito y se venzan los tiempos para presentar el acta de registro de la Asociación Civil. Todo el sistema panista se pone en marcha para evitar las candidaturas independientes, a las que les tienen tanto miedo, porque pierden sus feudos políticos el grupito de cuatro o cinco que mangonea a este partido a nivel estado.El reto de todos los ciudadanos, es acabar con los cacicazgos panistas y que no permiten la alternancia en el poder. Esperemos que los electores no se dejen llevar por las dádivas panistas y regalos que “compran” las voluntades de las personas que venden su voto. Lo que antes hacía el Pri, ahora lo hace el Pan. Es el mismo patrón de conducta y las mismas mañas de los tricolores, a los que antes tanto criticaban.POSDATA UNO.- Este principio de año, si bien, no se han incrementado los precios de la gasolina en forma drástica, de cualquier forma, no ha funcionado, ni funcionará, lo prometido por el mentiroso de Peña Nieto, de que la Reforma Energética iba a bajar los precios de los combustibles. En lo que va de esta administración peñista, ha subido la gasolina un 50% y en lugar de bajar con esa modalidad de gasolineras foráneas y particulares, ha subido. ¿Cuál es la ventaja de que hayan entrado las compañías extranjeras para surtir combustible? ¡Ninguna! No se ha visto absolutamente ningún beneficio. Se esperaba que con la entrada de las gasolineras extranjeras fuera a bajar el precio, pero no ha sido así.La verdad no le encuentro ningún beneficio al gobierno de Peña Nieto. El nivel de vida ha bajado por la enorme carestía y los bajos salarios. Que ha aumentado el empleo, quizá, pero ¿con salarios de hambre? Con paupérrimos salarios de 8 dólares por día. Eso no es progreso ni desarrollo. Es vil explotación que hacen las compañías extranjeras a nuestros compatriotas. Ellos vienen por los bajos salarios que hay aquí, no por ayudarnos, ¡para nada! Así es que el gobierno de Peña Nieto ha sido un rotundo fracaso. Este año, bendito Dios, sale del cargo, pero la historia será muy severa con él, no tanto por la ignorancia que exhibe en sus discursos, si no por su pésima administración que perjudicó al pueblo de México.POSDATA DOS.- La cuesta de enero ya empieza. Los pagos de predial, agua, refrendo, etc. Son los gastos inevitables en este empiezo del año. La inflación supera, en mucho a los 8 pesos de incremento salarial. Este es el país de los burócratas, legisladores, ministros de la Corte, funcionarios públicos, etc, pero el pueblo sigue pagando las consecuencias, con carestía, por todos los precios que suben.Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio