La candidatura de Diego SinhuéNi falta hacía cuidar las apariencias, hace tres años Miguel Márquez eligió a Diego Sinhué como su sucesor. Suavecito, suavecito, lo placeó entre empresarios, banqueros, cúpulas políticas, en resumen, lo presentó en sociedad.El afortunado aprendió pronto cada lección de su padrino y ahora está listo para demostrar que fue buen alumno.Márquez tejió los apoyos a Diego como maestro de la política; ganó la confianza de Ricardo Anaya a quien apoya en la campaña por la Presidencia de México y empieza a cosechar su prudencia y buenas jugadas.Así como consiguió que Anaya y la cúpula nacional del PAN aceptaran a Diego Sinhué se presume que tiene manga ancha para designar candidatos a alcaldías, diputaciones locales y federales, síndicos, regidores y por supuesto, a senadores.Hoy registran a Sinhué como precandidato único a la gubernatura. Todavía ayer era un misterio la reacción del senador Fernando Torres Graciano quien peleó en canchas panistas la candidatura. Fernando podría sumarse al proyecto de Diego y obtener posiciones políticas para su círculo cercano o bien, aislarse de campañas y elecciones.Ricardo iría por el terceroLos enterados hablan de que será Ricardo Ortiz Gutiérrez, actual alcalde de Irapuato, será quien contenderá en 2018 por la Presidencia Municipal por parte de Acción Nacional, pues dicen que no existen perfiles más fuertes en el partido a nivel municipal, aunque el empresario Gabriel Villegas sigue haciendo su esfuerzo por convencer a los dirigentes, pero la verdad es que parece que ni siquiera hablan de él.Ortiz Gutiérrez ya se cuadró, respaldando al delfín del Gobernador, Miguel Márquez Márquez, el ex Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, a quien ya ha acompañado públicamente en varias reuniones luego de dejar el cargo, así como ha externado su apoyo a Ricardo Anaya, desde que abandonó la dirigencia nacional del partido.Por apoyarlo, hay quienes parece ya tener también algo asegurado. Por ejemplo, el regidor panista Víctor Zanella Huerta, que está buscando la diputación local, sigue haciendo su labor apoyando al Alcalde y a Rodríguez Vallejo. Lo único que podría opacar las oportunidades de Zanella Huerta sería la insistencia del director del Instituto de la Juventud Guanajuatense (Guanajoven), Jorge Romero Vázquez, quien busca la misma candidatura. Quien estuvo intentado el año pasado colarse al grupo de Sinhué, pero su pasado en el grupo de Fernando Torres Graciano no más no le ayuda. La regidor panista Susana Bermúdez, pese a algunos desacuerdos con Ricardo Ortiz en temas 'espinosos', podría ir por la diputación local o hasta federal, ella no se cansa de decir que el Congreso del Estado es como 'su casa' y que va a seguir dando batalla. El irapuatense Alfonso Ruiz, quien luego de la diputación local, se colocó como Secretario General del partido en Guanajuato, con la protección de Humberto Andrade Quezada, busca ahora la diputación federal. Quién podría regresar a la diputación local, es la actual legisladora federal, Lorena Alfaro García.¿El regreso de Ismael?En Celaya, todo indica que la definición de la Alcaldía estaría entre el titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales o un empresario del grupo ya conocido como los cuatro fantásticos, es decir Mauricio Usabiaga Diaz Barriga, José Javier Urrutia, Enrique Jiménez Lemus y el ex alcalde Ismael Pérez. Y es precisamente este último a quien ven más probable y ya muchos promueven su regreso. Lo que da por descontadas las aspiraciones del actual alcalde, Ramón Lemus Muñoz Ledo, de quien ya se había dicho que no más no gusta nada a Diego Sinuhé Rodríguez por sus malos resultados y no cuenta con el apoyo de casi nadie en el PAN, ni con los “Cuatro Fantásticos”, quienes lo impulsaron en el pasado y luego les dio la espalda.Descartado Ramón, el más probable era Mauricio, sin embargo por cuestiones personales y de seguridad no está nada convencido, por eso dicen que Ismael volverá a “sacrificarse” por su gremio y por Celaya. Los otros interesados ya han negociado y quedado conformes, como el caso de Elviera Paniagua, quien repetiría como legisladora local o del grupo encabezado por Pepe Rivera y Juan Carlos Guillén, quienes estarían conformes con puestos bien remunerados en el gobierno estatal.Sin estrategiasLos hechos delictivos contra los conductores de Uber no se detienen y en las últimas semanas se han incrementado hasta llegar a cuatro asesinatos y dos desapariciones sin que hasta hoy haya una estrategia clara para protegerlos. La semana pasada los chóferes de la plataforma de taxis ejecutivos de manifestaron en los cinco municipios donde ofrecen su servicio, sin embargo la violencia continúa y esta semana un joven fue asesinado en León. Las estrategias internas para combatir la inseguridad no les ha funcionado y en redes sociales exigieron al gobernador Miguel Márquez, por medio de un video, a que les brinde la seguridad necesaria.Y es que desde su llegada al Estado, los conductores se coordinan por medio de grupos de Whatsapp para prevenirse no solo de los famosos retenes de Movilidad del Estado sino de zonas peligrosas o cuando están en peligro.Ejemplos sobran en Celaya e Irapuato donde los propios conductores han llegado a defender a sus compañeros para que los delincuentes no les roben sus automóviles o pertenencias. Sin embargo, con los hechos de acto impacto como los cuatro asesinatos y la desaparición de dos de sus compañeros decidieron alzar la voz sin que hasta ahora se dé a conocer una estrategia que les brinde mayor seguridad.Sin duda, uno de los problemas es que la gran parte de los vehículos ejecutivos de encuentran sin legalizar, es decir, no cuentan con un permiso de servicio ejecutivo. Es un secreto a voces que decenas de propietarios de los vehículos se han acercado a las oficinas de Movilidad a legalizarse con la sorpresa de que la dependencia estatal solo entregó un cierto número de permisos por municipio.Los choferes se dicen desprotegidos ante la ley no solo en cuestiones de movilidad sino ante la seguridad que les pueda ofrecer el Estado. Algunos acusaron que cuando van a realizar las denuncias ante el Ministerio Público o piden ayuda a las Policías Municipales, no les hacen caso cuando dicen que son conductores de Uber. Mientras que no haya una estrategia para solucionar este grave problema, todo indica que los conductores no solo permanecerán en la ilegalidad sino que también estarán arriesgando su vida.Sin soluciónA ver si una vez que regidores, síndicos y alcalde celayenses regresen de vacaciones, puedan dar al menos una solución para los conflictos en varias colonias entre vecinos por la colocación de rejas en las calles. Parece que finalmente la Navidad también trajo la tregua a estas colonias, pero aún hay varios amparos y denuncias que no se resuelven y que la autoridad no podrá soslayar, a menos que las herede a la siguiente administración.Ya los de Álamos han dicho que el alcalde Ramón Lemus, nomás no los quiere atender, que le aventó la bolita al director de Desarrollo Social, Antonio Rodríguez. Bueno, hasta los secretarios del Ayuntamiento y de Seguridad, Francisco Montellano, y Juan José González, le han entrado al tema, pero el presidente municipal le huye.El tema parece que es más de fondo, pero los funcionarios lo atienden por encimita. La administración de Ismael Pérez, aprobó una disposición administrativa para permitir accesos controlados en las calles. Y parece que lo hicieron de manera muy irresponsable, pues lejos de crear más tranquilidad, dieron su aval para permitir medidas que tienen a algunos colonos peleados con quienes viven en sus propias calles.Es más, la misma regidora panista y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Martha Norma Hernández, ya reconoció que la medida creo más problemas que soluciones y es necesario analizar dar marcha atrás a esta disposición. Sin embargo, no parece que eso vaya a ser una solución inmediata, cuando la tendencia del problema es que cada vez se hace más grande. Pero ¿no sería muy ingenuo pensar en soluciones cuando muchos funcionarios ya tienen la mente puesta en las elecciones?, es pregunta.Reviven a José Luis RomeroNi el mismo José Luis Romero Hicks se la cree que podría ser el candidato del PRI a gobernador de Guanajuato.Una vez más, como hace seis y doce años, José Luis levantó la mano y dijo abiertamente que pretendía ser el candidato de los priistas. Pocos lo escucharon aunque reconocieron que sería un digno representante, por su trayectoria pública y capacidad.Pasaron semanas y José Luis no tuvo señales de ser escuchado por los dirigentes estatales y nacionales del otrora partidazo mientras que los aspirantes Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez siguen en campaña.Nada menos a Gerardo se le acaba de ocurrir gestionar recursos públicos para restaurar las fuentes de la ciudad de Guanajuato. Con el anuncio hizo una gira de supervisión y estrechó todas las manos que encontró a su paso.Miguel Ángel sacrificó las fiestas de fin de año porque dedica cada minuto a sumar simpatizantes.Y cuando empezaba a resignarse José Luis, su nombre comenzó a revivir. Primero en columnas políticas nacionales y luego en una encuesta realizada por la empresa favorita de los panistas.Varela y Asociados lo coloca en primer lugar en preferencias electorales entre los posibles votantes del PRI. Romero Hicks está por encima de sus compañeros tricolores que están en campaña desde hace seis años.Cuatro años de pacienciaLa llegada de Claudia Barrera Rangel a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no resultó de una elección espontánea.Sin demeritar su capacidad y trayectoria profesional, Claudia fue electa por el gober Miguel Márquez asesorado por su popular compadre de Irapuato, Rafael “El Gallo” Barba.Hace cuatro años, el compadre Rafael frenó la carrera de ascenso de la magistrada Barrera Rangel por meterse en los privados de los juristas para pedirles su voto a favor de Claudia.La ahora Presidenta confió en la campaña orquestada por su paisano “El Gallo” y le salió al revés. Bastaba su trayectoria de 30 años en el Poder Judicial.A más de un magistrado le molestó la intervención del “compadre” y alzó la voz para exigir que el “extraño” sacara las manos del proceso de elección.En bola, acudieron a Palacio de Gobierno directo a la oficina de su ex colega y entonces secretario, Antonio Salvador García y le dejaron un atento recado a Márquez.“No a la intervención de “El Gallo”.Esto pospuso la aspiración de Claudia y obligó al Gobernador a “aplacar” a su compadre. Un testigo de los hechos narró a am que Antonio Salvador fue el enviado oficial para pedirle a “El Gallo” que no se metiera con los magistrados.Así, el camino quedó libre para que Alfonso Fragoso postulara un periodo y otro más a su amigo Miguel Valadez.Tras bambalinas, Márquez prometió a su compadre que después de Miguel Valadez seguía Claudia.El propio Miguel Valadez y Alfonso Fragoso, trataron de impedir la elección de Barrera y comenzaron a buscar votos a favor de Héctor Tinajero, pero no consiguieron nada.Los dos abogados acudieron con Márquez en apoyo a Diego León, pero no consiguieron nada. El Gobernador cumplió la promesa que hizo hace cuatro años, y que renovó frente a Claudia el pasado 12 de diciembre en el Parque Bicentenario.Días antes de la supuesta elección, Márquez no parecía muy convencido de apoyar a la magistrada, pero cumplió su palabra. Al magistrado León se lo dijo, “soy un hombre de palabra”.Vaya, vaya, al final de cuentas queda en entredicho la autonomía del Poder Judicial. Quedito y a todo volumen, los 21 magistrados reconocen que Miguel Márquez marcó el rumbo del Supremo Tribunal. Ellos nada más levantaron la mano e inclinaron la cabeza.