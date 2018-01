Problemas en Chalchihuitán

Publicidad

Hay un problema, que poco es tratado en los medios de comunicación, pues éstos, normalmente sólo publican noticias que les harán vender sus medios noticiosos. Se trata del problema ancestral por la disputa de cientos de hectáreas, que tienen entre sí, los pueblos de Chiapas que se llaman Chalchihuitán y Chenhaló, problemas que tienen muchos años sin resolverse y sin que haya habido un apoyo decidido de parte de las autoridades responsables, que son el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, principalmente por el Gobernador. Los pueblos están formados por población indígena, habiendo sido desplazados de sus comunidades, miles de habitantes que se dedicaban principalmente a la agricultura. Según el diario El País” hombres armados atacaron al mismo tiempo siete comunidades de la región de los altos de Chiapas, habiendo matado a una persona y quemaron siembras de maíz y frijol y destrozaron 300 casas, con las que levantaron sus hogueras, todo esto a sus anchas, pues no hubo autoridad que les pusiera límite, en una operación no muy clara y en venganza porque les habían quitado supuestamente, 365 hectáreas que se las dieron a la otra comunidad en forma arbitraria, desde el año de 1973 o sea hace 52 años. En ese año, las autoridades determinaron que las tierras pertenecían a diversas comunidades del municipio de Chalchihuitán y no a las de Chenhaló que también las reclamaban, pero la decisión no cayó nada bien al bando perdedor y la resolución no hizo más que crear rencores, hasta que estalló el ataque fatal en este invierno que aún no termina. Alrededor de 5000 indígenas de Chalchihuitán, tuvieron que huir a las montañas, con nada más la ropa que traían puesta y algunos trapos y plásticos, con los que armaron campamentos improvisados, con ramas de árboles secos, a la intemperie, en una zona en donde la temperatura baja por las noches a cero grados centígrados. Como consecuencia 9 personas han muerto de frío y mucha parte de la población, se encuentra enferma, principalmente formada por niños y mujeres. Intervinieron en el asunto, varios organismos, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quienes suplicaron ayuda al gobierno, a través de su presidente municipal Martín Gómez, después del desplazamiento forzado, pidiendo a gritos, que se aplicaran los mecanismos de protección de la ONU para salvaguardar la vida de estas personas. Al gobierno le costará ahora 18 millones de pesos, tan solo reconstruir las viviendas destruidas. El tribunal superior agrario, se desdijo de la decisión tomada en el año de 1973 y determinó que fue un error entregarlas a Chalchihuitán dándole la razón a Chenhaló, pero no se sabe que acciones tomarán las comunidades afectadas, por lo que el problema persiste. Es un conflicto muy serio por la disputa de las tierras y el reto ahora es ayudar a que la paz social se mantenga, pues ninguna comunidad quiere ceder al respecto. Han intervenido en dicho asunto, principalmente sacerdotes católicos entre ellos el padre Solalinde y el padre Felipe Arizmendi, ambos defensores de los pueblos indígenas, sin que hayan logrado gran cosa en la reconciliación tan ansiada, porque cada organización y cada grupo, quiere imponer su razón y su fuerza, sin utilizar la vía del diálogo, lo que es muy difícil. La realidad es que los indígenas viven en situaciones desesperadas, muriendo de hambre y de frío por el desplazamiento mencionado. El conflicto de límites territoriales entre los municipios comentados, ha causado que miles de habitantes de nueve poblaciones de Chalchihuitán se encuentren desplazadas. Ahora con mucho temor están regresando a sus lugares de origen y después de recoger sus escasas pertenencias, indígenas de ésta última comunidad, La realidad es que falta de parte del Gobierno Federal y del Estatal, acciones enérgicas que pongan fin a este conflicto que tiene como consecuencia el que estén muriendo de frío, de hambre o por acciones violentas, indígenas que no ven la resolución de sus problemas ancestrales pues algunos de ellos provienen desde la época colonial.