'Movimiento naranja': el spot electoral que na na na na nadie se puede sacar de la cabeza

La actividad en las redes mexicanas ha comenzado este 2018 al ritmo de una canción muy pegajosa. Se llama Movimiento naranja y es parte de un spot electoral del partido Movimiento Ciudadano. El niño wixárika (huichol) Yuawi López interpreta esta versión editada de 30 segundos que en las últimas dos semanas acumula más de 3,6 millones de reproducciones en YouTube. [El video original dura un minuto y fue realizado para una campaña en Nayarit del mismo partido, que para la próxima contienda presidencial se ha aliado con el PAN y el PRD en la coalición Por México al Frente].

El compositor, productor y director musical de la canción, Moy Baráb, ha narrado a Verne la historia del tema. Aunque él lo escribió a finales de 2014, ha sido tres años después cuando se ha convertido en trending topic y objeto de cientos de memes, parodias y remixes.

"La petición fue hacer una canción muy pegajosa, sencilla pero con mucho impacto", cuenta Baráb, también creador de la banda Barrio Zumba. Él entregó la primera versión a la agencia Eu Zén en diciembre de 2014, y desde entonces ha producido otras versiones que Movimiento Ciudadano ha utilizado en distintas campañas. Pero ninguna había tenido tanto alcance como esta última.

En opinión del productor musical tapatío, el éxito se debe principalmente a dos razones. "Es una canción que no requiere instrumentos: la puedes cantar solo con la voz y las palmas y la canción fluye. Funciona a manera de porra que se canta en un estadio", dice Baráb. La segunda razón es "el carisma de Yuawi, que es un niño súper talentoso".

El músico y productor ha compartido con Verne este video de sus ensayos con el pequeño intérprete en los Estudios Oigo, de Guadalajara. Al final aparece José López, padre del niño e integrante de la banda de música wixárika El Venado Azul, donde también participa su hijo.

A sus nueve años, Yuawi López ya tiene una trayectoria en la música. Cuando tenía solo seis fue uno de los participantes del programa de televisión La Academia Kids 2, de TV Azteca. Y aunque no resultó ganador, fue uno de los concursantes más populares y uno de los finalistas, tras cantar temas como La diferencia, de Juan Gabriel, Let it be, de The Beatles y una canción en su lengua materna.

El niño originario de Sierra Alta (Jalisco) participó con El Venado Azul en otro spot para el Gobierno de Guadalajara, actualmente a cargo de Movimiento Ciudadano. Así es como lo conoció Baráb, que también produjo aquella canción, donde colaboraron decenas de artistas. "Necesitábamos la voz principal y estábamos buscando un cantante de renombre. Yuawi en principio iba a cantar solo los coros, pero cuando lo oí me pareció que él tenía que ser el protagonista", relata el productor.

Además de muchos memes y bromas, el fenómeno viral del Movimiento naranjaha provocado dudas sobre su legalidad, debido a una restricción publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según un comunicado del organismo, toda la propaganda político-electoral de 2018 deberá cumplir ciertos requisitos cuando se difundan imágenes de niñas, niños y adolescentes. Es obligatorio presentar el consentimiento por escrito del padre o tutor, así como de los menores que ya tengan la capacidad de escribir. Una representante de Movimiento Ciudadano ha dicho a Verne que sus spots han cumplido con todos los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE), al entregar las cartas de autorización de los niños que han participado en sus campañas. También confirmó que, hasta el momento, no existe ninguna solicitud ni del INE ni del Tribunal Electoral para retirar los spots protagonizados por Yuawi López.