Weinstein impide investigación y lo demandan

Un abogado que representó a Paz de la Huerta ha presentado unay un exprocurador de Nueva York en que los acusa de ponerse de acuerdo en un plan paraEl bufete de Aaron Filler, Tensor Law,n, su compañía y el abogado Michael Rubin, un exprocurador del distrito neoyorquino del Bronx, en Los Ángeles.Filler dijo en la demanda queEn la demanda, Filler dijo que Rubin mintió al presentarse a Huerta como defensor de los derechos de las víctimas cuando en realidad“al interferir mediante una serie de subterfugios dañinos, amenazas y reclamos extorsivos, totalmente por fuera de las constricciones legítimas del sistema legal”.

Paz de la Huerta aseguró que el productor Harvey Weinstein la violó dos veces en 2010. Foto: Especial



“Jamás en mi vida conocí a Harvey Weinstein”, aseguró.

Rubin rechazó las denuncias y dijo que Filler está molesto porque perdió una clienta.Rubin dijo que su intención al comunicarse con la actriz era ayudarle a conseguir el arresto de Weinstein.La vocera de Weinstein, Holly Baird dijo en un correo eletrónico a The Associated Press queWeinstein ha rechazado todas las denuncias de relaciones sexuales no consensuales.. Habló con la policía de Nueva York sobre la acusación a fines de octubre y no ha desistido de su denuncia inicial.Su abogada en la actualidad, Carrie Goldberg, ha expresado preocupación por la marcha de la investigación.