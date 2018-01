La permanencia, un claro objetivo: Escoto

El 2017 fue un año de cambios, de caídas para aprender a levantarse más fuerte, pero sobre todo de objetivos cumplidos para Lobos BUAP, que logró su ascenso al Máximo Circuito y con ello la ilusión de permanecer y luchar para hacerse de un lugar entre los grandes.

Pero sin duda, uno de sus integrantes que cerró el año e inició 2018 con el pie derecho fuequien fue reconocido con elpor laLes comparto lo que platiqué con él al respecto, y las metas que se ha fijado para este nuevo ciclo.La verdad estoy muy agradecido con toda la gente que votó por mí, a la gente que nominó mi gol, me deja una gran sensación, hice las cosas bien y creo que con ese gol quedó demostrado.Siento que es un premio a todo lo que conseguimos en el año, ese gol fue un extra, un plus, y estoy muy agradecido por eso.Excelente, cumplimos los objetivos hasta ahora, tenemos el panorama más claro que es la permanencia, pero creo que fue un año muy bueno, cumplimos algunos objetivos que fue el ascenso y ahora vamos por otro este año.Lobos demostró que es un equipo fuerte en todos aspectos,Por supuesto, creo que el equipo ahora está con mucha más hambre, tiene ganas de permanecer en Primera División, y eso es lo que vamos a ver, uncon mucho sacrificio.Cumpliendo los objetivos, que son muy claros; la permanencia, repito es lo principal y por qué no, soñando con un campeonato.