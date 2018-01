La última...y emigrarán

El Cruz Azul iniciará su torneo 44 jugando en el estadio Azul.

Esta tardeen una cancha en la que hace poco más de 20 años, disputó su primer partido como local en el antiguo estadio de la Ciudad de los Deportes, el cual también se le llamóFue elde 1996, el 10 de agosto.Con marcador de 3-0, Laa los ahora extintosLos goles fueron obra deSergio Verdirame yEl técnico eraFue un buen comienzo, pero la realidad es que las cosas en el coso de lanunca funcionaron de la mejor manera.De losahí,y aunque disputó seis series de final, sólo ganó una, la delEste día, contra loslos cementeros iniciarán la despedida de la que fue su casa,Muchas maldiciones ocurrieron ahí, y la realidad es que aunque hubo momentos de esplendor, el Azul nunca pesó, menos en los momentos importantes.Pero antes de llegar a ese partido, está Xolos, el primero deljuego en el que podrán debutar dos de los tres refuerzos que tiene confirmado el equipo cementero: Javier Salas y José Madueña.“Sabemos que la gente está ansiosa de que haya buenos resultados desde el inicio"."Si nos exigen o no, pues es algo que nosotros no podemos controlar".Ellos pagan un boleto y tienen todo el derecho a pedir lo que quieran, y nosotros trataremos de responder”, dijo Salas, quien llega procedente de Atlas, pero que debutó en primera nacional con el Tijuana.Así que ansía el juego contra los, “tengo un buen recuerdo de mi paso por los Xolos, pero ahora quiero que les vaya mal”, añadió Salas.La presión que se les viene encima a los nuevos integrantes de los cementeros, dicen, está controlada, “lo que pasó hace 20 años ya no lo podemos controlar, es algo que sucedió y ya, ahora hay que mirar hacia adelante”, apuntó Salas.Con la experiencia de haber jugado en Atlas, que tiene 60 años sin festejar un título de Copa, los 20 que acumula Cruz Azul, no pesan —añade el lateral—“Hemos venido aquí a tratar de escribir nuestra propia historia""Yo soy un jugador que le gusta ganar, y Pedro, es un tipo ganador"."La filosofía está puesta, el trabajo también, ahora hay que mostrarlo en la cancha”