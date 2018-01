Grupo de guías de turistas denuncian a la dirección de Turismo Municipal

Publicidad

Unde guías dedenunciaron que la dirección de Turismo Municipal, detuvo los permisos para acreditarlos como promotores turísticos, a pesar de que supuestamente se hicieron los trámites ycorrespondientes.En días pasados, durante lavacacional de fin de, un grupo de promotores turísticos fueron retirados de diversos puntos de la ciudad y llevados a barandilla por no contar con la acreditación para poder ofrecer servicios turísticos a los visitantes.“Nos acaban de informar que ya no van a haber permisos a pesar de que metimos el papeleo antes de que se terminara el año, ellos nos admitieron los papeles porque aseguraron que si se nos iba a dar la autorización pero esto no sucedió ”, recalcó un promotor no acreditado.Por esta situación reclamaron a las direcciones competentes encargadas de llevar a cabo los expedición de permisos, la devolución del pago que se hizo para poder tomar el taller de capacitación ya que no se les autorizó la acreditación como promotores turísticos.Néstor Morales, promotor turístico no acreditado, explicó que a inicios del año 2017, él ingreso la documentación correspondiente y tomó un curso para recibir una capacitación con la finalidad de que se le otorgara la autorización para estar acreditado; en la realización de trámites dijo haber invertido al menos seiscientos pesos.“Fui a la Dirección de Turismo y me dijeron que en septiembre me iban a dar mi permiso, pero no se me entregó nada, y esto nos ha ocasionado problemas con Fiscalización”,recalcó.Además denunció que en tres ocasiones han sido retirados por parte de Policía Municipal supuestamente de forma violenta, pues recalcaron que frente a un grupo de visitantes, una mujer, quien también es guía de turistas, fue golpeada por un elemento al resistirse al arresto.