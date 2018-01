Honda no está solo

Desde la llegada del jugador 02 de los Tuzos a la Liga MX no hay partido al menos en el Estadio Hidalgo que no haya japoneses.

Previo al duelo entre Tuzos y Pumas, AM HIDALGO platicó con algunos seguidores.



"Le vamos al Pachuca por Honda". "Honda llegará bien al Mundial". "Vivimos en Aguascalientes, hicimos seis horas pero estamos aquí en Pachuca para ver a Honda". "Honda es muy bueno", entre inglés y español fueron sus frases.



Keisuke es considerado el futbolista más mediático en Japón y desde que Pachuca se hizo de sus servicios el seguimiento a los Tuzos de personas orientales es constante.