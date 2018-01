No quisieron pagar por Britos

El Club León le apostó todo al regreso del delantero uruguayo Matías Britos y no lo consiguió; los Gallos de Querétaro terminarán por firmarlo. Pero el presidente de la Fiera, Jesús Martínez Murguía afirmó que fue él mismo quien decidió parar la transferencia debido a que el sueldo del jugador era estrafalario.



“Hicimos un esfuerzo por él, fue decisión mía que no viniera; me lo pidió Gustavo (Díaz) y yo con Matías hablé y le expliqué la situación; él quería venir pero hace cuatro años lo compré por una cierta cantidad y ahorita hubiera pagado prácticamente el cien por ciento más por la carta y 500 por ciento más por el sueldo, a los 29 años. Fue decisión institucional, fue mía. Seguimos teniendo el cinco por ciento de su carta”.

Por su parte, el entrenador de la Fiera, Gustavo Díaz, dijo no arrepentirse de haberse jugado todas las cartas por el ‘Pelu’.



“Aposté mucho para que llegara a León y él también hizo mucho para llegar, pero no se pudo y no me arrepiento de nada. A veces debes tomar estos riesgos por lo que es el club y por lo que es Matías, y lamentablemente otro club lo podrá disfrutar, pero no me arrepiento de nada y le agradezco a Matías el esfuerzo que hizo por llegar. Agradecimiento también al club que hizo su esfuerzo, pero es tema ajeno al futbolista y al propio club. Pero él valía la pena y ahora hablaremos con el club”.



Las peticiones se han vuelto a poner sobre la mesa, y Díaz está consciente de que debe apuntalar su equipo con lo que hay.