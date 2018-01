Se inaugura oficialmente la temporada de premios en Hollywood

El American Film Institute reconoció el viernes las mejores producciones para cine y televisión del año, inaugurando oficialmente la temporada de premios en Hollywood.



El almuerzo, que se celebró en el hotel Four Seasons de Los Ángeles, reunió a los repartos y creadores de las películas y series más celebradas del año, muchos de los cuales competirán por un galardón en los Globos de Oro el domingo.





La directora de "Wonder Woman", Patty Jenkins, representó a los premiados con un discurso en el que citó a la exeditora del Washington Post Katharine Graham. Meryl Streep interpreta a Graham en la película de Steven Spielberg "The Post", reconocida en los AFI y aspirante al título de mejor película en los Globos de Oro.

"Amar lo que se hace y sentir que importa, ¿cómo podría ser más divertido?”, dijo Jenkins. "Nosotros amamos lo que hacemos. No siempre importa _ y a menudo no lo hace _ pero en ocasiones sí, así que siempre vale la pena intentarlo.”

Los Premios AFI son una oportunidad ideal para congeniar lejos de la tensión de otras ceremonias, ya que los ganadores se conocen de antemano y no hay entrega de estatuillas en el escenario.



"Este es un lugar para estar juntos como una comunidad (...) para considerar el compendio y sentirse orgullosos”, dijo el presidente de la institución, Bob Gazzale.



Actores, actrices, directores y ejecutivos aprovecharon la oportunidad para hablar y los encuentros espontáneos entre las superestrellas que asistieron al acto se sucedieron por toda la sala.



Además de "Wonder Woman", “The Post!, “Lady Bird", “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, “The Big Sick" y "Call Me By Your Name", el AFI nombró a "The Florida Project", “Get Out", “Dunkirk" y "The Shape of Water" como mejores películas de 2017. Muchas de ellas están nominadas al premio de mejor película en los Globos.



En el apartado de televisión, el instituto se solapó también con los Globos en su elección: "Insecure", “This Is Us", "Master of None", "Big Little Lies", “The Crown", “Feud: Bette and Joan", “Game of Thrones", “The Handmaid's Tale", “The Good Place" y “Stranger Things 2". El colectivo ofreció un reconocimiento especial a la serie documental para televisión "The Vietnam War."

