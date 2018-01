Descartan que asesinatos en Tula disminuyan la afluencia turística

La Secretaría de Turismo de Hidalgo no ha detectado una disminución en la afluencia de visitas en la región Tula, luego de los asesinatos de personas y decomisos de camionetas utilizadas para el robo de combustible en dicha zona.



“Los hechos delictivos siempre van a generar una circunstancia de incertidumbre, eso es innegable, sin embargo son factores, fenómenos, que en la mayoría de los casos obedecen a intereses de gente que viene fuera de Hidalgo”, declaró el titular de la dependencia, Javier Baños Gómez.

Ante este escenario, la dependencia a su cargo no ha detectado una baja sensible en la afluencia de visitas. “Esperamos que estas circunstancias no se repitan y que el turismo siga fluyendo en el estado de Hidalgo”.



“Hemos pedido a la Secretaría de Seguridad Pública se intensifique la vigilancia para que el turismo no se vea afectado”. El funcionario dijo que Hidalgo es uno de los estados más seguros de la República. “Calificado así no por nosotros, sino el Inegi y revistas internacionales”.

La noche del viernes la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PHJEH) confirmó la muerte de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, encontradas al interior de su vivienda ubicada en la comunidad de El Damhú, en Tula.