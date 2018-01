Tlaxcoapan gestionará recursos de Pemex para evitar que gobierno se los quede

Este año el ayuntamiento de Tlaxcoapan buscará bajar directamente los recursos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ofrece a las diversas demarcaciones ya que durante 2017 no recibieron nada.



Diversos ediles comentaron al alcalde Jovani Miguel León Cruz la necesidad de buscar obtener los recursos a bien de disminuir gastos en cuanto a insumos de hidrocarburos se refieren.



Bajo este contexto, el presidente municipal les informó que durante 2017 sí llegaron recursos a Hidalgo por parte de Pemex, sin embargo, fueron entregados al gobierno estatal y de ahí se tenían que bajar hacía los municipios, situación que no ocurrió.



Es por eso que informó que este año el municipio gestionará directamente los apoyos para que no se queden en el camino como ocurrió el año pasado.



Finalmente, recalcó que espera respuesta positiva en breve y poder gozar de los beneficios que ofrece Pemex.

