Proponen el aprovechar basura para dar energía

Aprovechar los residuos que generan a diario los irapuatenses para generar energía y evitar enviar todos esos desechos al relleno sanitario, es una de las propuestas que realizará el regidor priísta, David Muñoz Torres ante el pleno del Ayuntamiento.El regidor señaló que este plan, que ha denominado “La Ruta de la Basura” debe de ir de la mano de la concesión por 20 años que fue aprobada a finales del 2017 por la mayoría en el Ayuntamiento.“La idea es no llevarle ya basura al relleno, porque eso implica un gasto donde no recuperamos nada, y la ventaja que tenemos nosotros como seres humanos es poder reciclar, no sólo volver a utilizar la basura sino transformarlo en energía, que es donde está el secreto”, explicó.Agregó que es importante que se pueda otorgar a los ciudadanos de zonas rurales biodigestores, para que puedan aprovechar los residuos que generan para poder tener energía para sus actividades.“Las propuestas están dentro de un plan integral, que comprende que en lugar de regalar calentadores solares o estufas que ocupan leña, se dé un biodigestor, que funcionan con estiércol de animales e incluso residuos sólidos humanos”, detalló.Indicó que incluso se puede aprovechar para el reciclaje de botellas de PET, actividad que se realiza ya por empresas en la CDMX, donde los ciudadanos pueden recuperar dinero.“Creo que podemos hacer negocio con nuestra basura”, finalizó.