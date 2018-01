Vigila Fiscalización venta de alcohol en negocios

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Del 25 al 31 de diciembre del 2017, personal de la dirección de Fiscalización levantó 37 actas de inspección, realizándose únicamente la clausura de un negocio en la colonia Ganadera por la falta de licencia para la venta de alcohol.Así lo reportó el titular de la dependencia, Pascual Delgado López, quien señaló que durante la realización de las festividades decembrinas no se registraron incidentes graves, debido a la vigilancia en giros comerciales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.Durante el 24 y el 31 de diciembre se levantaron 5 actas a negocios que se encontraban funcionando fuera del horario permitido y por no contar con la documentación de funcionamiento en regla.Delgado López señaló que a estos operativos de vigilancia se sumaron acciones realizadas en las colonias de la periferia de la mancha urbana y en la zona rural.En la zona centro se realizaron recorridos en restaurantes, bares y centros nocturnos para la detección de consumo y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y como resultado se levantaron 7 actas de inspección detectando que a los propietarios o encargados de estos negocios no contaban con licencia, cédula y por funcionar con giro distinto al autorizado.Durante la revisión a los negocios con venta de bebidas alcohólicas, se levantaron 5 actas por invasión o realizar trabajos en la vía pública, falta de licencia de funcionamiento y por falta de permiso para una máquina de videojuego.