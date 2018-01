Defienden pasto artificial, señalan que ahorrará agua

Publicidad



“La colocación de pasto sintético es una de las cosas más sustentables que se puede hacer en una ciudad. El pasto no te genera oxígeno y no te da mejor calidad del aire, es una mala percepción y es un mito que el pasto sea bueno para el medio ambiente. En el sector público o la obra pública el pasto es una parte estética”, declaró.

Expertos ambientalistas difieren sobreY es que la Dirección de Obra Pública, en coordinación con la Dirección de Parques y Jardínes,, como los ubicados frente a las instaciones de la Feria., se muestra a favor, pues dijo que es una medida que permitirá ahorrar agua, como un elemento que cada vez escasea más en la ciudad.El Edil explicó que,que, dadas las condiciones de escasez que existen en León,

En el camellón del Francisco Villa, a la altura de la Feria, se han colocado ya partes de pasto artificial. Foto: José T. Méndez.



“Las plantas tienen diversas funciones, una es la parte del agua. León es una ciudad que no tiene agua, el deficit anual de agua, es decir, lo que extraes, respecto a lo que se recarga el acuífero, son 15 o 16 presas llenas anualmente”, comentó.

“Entonces, imagina los efectos de un pasto sintético que tiene una capa de hule que no permite la filtación de agua; me parece una verdadera tontería”, añadió el ambientalista.

La cantidad de árboles con que cuenta León es menor a la media nacional, que a su vez está debajo de la media internacional.Sin embargo, para lograr una reacción importante, Contreras detalló quey no por toda la ciudad, por lo que su presencia en los camellones no genera un impacto significativo., ambientalista y ex director general de políticas ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desaprueba la medida.Dijo queque el pasto sintético evita.El también catedrático considera fundamental fomentar la instalación de pisos que permitan la filtración de agua, así como la plantación de flora que permita filtrar con mayor velocidad el agua.