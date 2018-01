CON PINZAS

Publicidad

Aunque los amarres no están lo suficientemente fuertes ya es un hecho que Diego Sinhué Rodríguez Vallejo formalizará su registro a la candidatura a la Gubernatura por el PAN este fin de semana, será su regalo de Reyes.Lo que falta por resolver es si su candidatura será de unidad. Así está planchado, pero como dice el dicho popular, del plato a la boca se cae la sopa, así es que todo puede pasar.Ayer por la noche en el CEN nacional se revisó a detalle la convocatoria, que daría el pase a Diego Sinhué para registrarse; en realidad será sólo un formalismo, pues la apuesta es que se registre sólo él como precandidato.*NADIE SE MUEVALos panistas enmudecieron, nadie y menos los suspirantes a la Gubernatura quisieron hablar abiertamente y adelantarse a la convocatoria que se publicará hoy y con la que se definirá el perfil para designar al candidato de Acción Nacional que buscará la Gubernatura de Guanajuato.*EN PRIVADOPero que no quisieran hacer declaraciones públicas no significa que no anduvieran activos, consultando aquí y allá y negociando entre los grupos internos del PAN lo que viene a partir de hoy.*UN GRUPOAyer por la mañana se vio en la cafetería del Hotsson al senador Fernando Torres Graciano, aspirante a la Gubernatura, y a Ricardo Sheffield Padilla, quien no se baja en la contienda azul para buscar la candidatura a la Alcaldía de León. Platicaron un largo rato.*SIN COMENTARIOSQuienes estuvieron cerca dicen que el tema en el que se centró la reunión fue el futuro político de ambos, pero solo ellos saben, pues al final no quisieron dar declaraciones, prefieren esperar -dicen- a que hoy se publique la convocatoria.*PARA TODOSAdemás de destrabar la candidatura a Gobernador del Estado, los espacios en el Senado y la diputaciones federales también traen a los panistas en jaque, pues quieren asegurarse de que todos queden conformes.*PARIDADEl problema es que en el Senado solo hay dos lugares seguros para los panistas guanajuatenses y también aplica la paridad de género, es decir en uno tienen que proponer a una mujer.*ANOTADOSY en la lista de los aspirantes al Senado según cuentan hay anotados varios, entre ellos el diputado federal Miguel Salim Alle, el líder estatal del PAN Humberto Andrade, Luis Alberto Villarreal y hasta hay quien incluye en la lista a Carlos Medina Plascencia; pronto sabremos quién será el afortunado.Luego de 14 años de dar el servicio nocturno al personal que labora en la Feria de León, en 2017 José Luis Guerrero Mendoza, líder de la empresa Línea Dorada, perdió la concesión. Prácticamente se le atravesó Francisco Javier Ramírez, de taxis ejecutivos “Raite”, que ganó el contrato. Este año todo parece indicar que José Luis regresa por la puerta grande y está a punto de firmar convenio con el Patronato.*BUEN NEGOCIOCómo no se lo van a disputar, incluso también ofrece el servicio Taxitel, de Fernando García Murguía, si se trata de un negocio que por casi un mes de Feria deja una ganancia de cerca de un millón de pesos. Una buena alcancía. Asignan como 300 unidades para el servicio*COMPROMISOSAdemás hay que recordar que es año de elecciones y José Luis Guerrero apoya incondicionalmente a los candidatos de Acción Nacional acarreando, perdón, llevando y trayendo gente a los mítines, poniendo gasolina y pagándole a los choferes.*SOLICITADONo por algo José Luis es el líder al que ya buscan algunos políticos que tienen aspiraciones a una candidatura, como hace algunos años lo hicieron los del PRI con Gilberto Escalante Medina (QEPD).Los que firmaron ayer la pipa de la paz al menos temporalmente fueron los líderes del Sindicato del Hospital General de León con el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, esto luego de que en días pasados algunos de los trabajadores se manifestaron en contra de la mudanza que se hará de los servicios que se ofrecen en hospital de la 20 de Enero al nuevo edificio, que hoy está en construcción.*MUDANZALa Secretaría de Salud informó anoche que sindicalizados y autoridades acordaron sumar acciones para llevar sin contratiempos la mudanza y también hubo el compromiso se analizar en conjunto los servicios que continuarán ofreciéndose en las instalaciones del antiguo hospital.*MEJORES INSTALACIONESEl nuevo hospital tendrá un costo de alrededor de mil 300 millones de pesos, con capacidad para 250 camas censables y 200 más no censables, y dará atención a más de tres millones de personas de Guanajuato y de la zona del Bajío; contará además con área de oncología y oncopediatría, para atender a los pacientes con cáncer.*AGRADECIDOSBernardo Contreras, líder de la sección 46 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud del Hospital General de León, también agradeció al secretario por reactivar el fondo de ahorro de los trabajadores a nivel estatal.El 26 de octubre de 2016 el Papa Francisco aceptó la renuncia del primer obispo auxiliar de León, Juan Frausto Pallares. Desde esa fecha, en la Arquidiócesis de León el cargo está vacante.*SIN RELEVOAl parecer no se requiere pues ya hace bastante tiempo de la renuncia del anterior Obispo auxiliar y no hay indicios de un nuevo nombramiento, aunque entre eclesiásticos aseguran que hay un grupo de sacerdotes a los que están preparando y de ahí saldrá uno, es cuestión de esperar.

Los ex gobernadores Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, actualmente senador, se reunieron ayer en el aeropuerto.Buscaban reunirse desde hace algunas semanas pero la agenda de ambos había complicado el encuentro.Hablaron sobre los candidatos que deberán representar al PAN en la próxima contienda y Romero Hicks aprovechó para manifestarle a Medina que considera que él sería el mejor perfil para la candidatura a Gobernador de Guanajuato.