'Regresan a la soltería' 21 mil guanajuatenses

“Existían los divorcios necesarios, en los cuales la persona quería divorciarse y aún en contra de su voluntad tenía que comprobar con motivos suficientes para no tener más el matrimonio, pero en su mayoría no había manera de comprobarlos como la violencia, abandono de hogar, protección, adulterio. Era complicado porque muchas situaciones no se daban o eran de difícil acreditación”, explicó el abogado Julio Ledezma Gutiérrez.

“En el nuevo sistema también existe el divorcio por mutuo consentimiento; anteriormente por cuestiones personales y morales si no quería divorciarse la contraparte era un calvario para quienes sí, en el nuevo sistema aún en contra de su voluntad se puede hacer efectivo”, detalló.



“En el sistema tradicional tardaba hasta dos años y con el riesgo de que el juez no disolviera el divorcio, en el actual sólo basta su manifestación con un tiempo de 4 a 6 semanas promedio”, indicó.

, el 25% convivió con su pareja menos de cinco años, según el anuario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicado en 2017, que corresponde al periodo 2014 - 2016.Durantecon 13 mil 662 divorcios, entre 2014 y 2015; en 2014 fueron 6 mil 279 divorcios y para 2015 aumentaron a 7 mil 383. En 2016, llegó al quinto lugar, pero sólo con 169 divorcios menos que Chihuahua, que obtuvo la cuarta posición, aunqueDe 2014 a 2016, hubo unfueron principalmente por mutuo consentimiento, con 17 mil 189 del total de los divorcios: 79% aceptó la separación por voluntad., con más de dos mil guanajuatenses, fue por separación del cónyuge por dos años o más, independientemente del motivo; seguida por el abandono de hogar por más de tres a seis meses sin causa justificada, la violencia intrafamiliar o la incompatibilidad de caracteres; la separación del hogar por más de un año con causa justificada y la negativa a contribuir por sentencia del juez familiar al sostenimiento del hogar estuvieron luego.Los 21 mil 885 guanajuatenses que decidieron unir sus vidas en matrimonio civil, se sometieron a un acto legal con derechos y obligaciones, pero. Las estadísticas señalan que del total de divorciados en los tres años de muestra, la duración legal de su matrimonio fue menor a un año para 37 parejas.Otros. De seis a nueve años duró el matrimonio para otros 3 mil 815,; y 10 años o más, fueron 12 mil 159,Para terminar con un matrimonio ya no se deben gastar miles de pesos y esperar más de dos años para anularlo. Ahora,: basta con que acudan ante el juez y lo expresen así, sin necesidad de dar motivos ni comprobarlos con algún documento.Con el sistema tradicional, las parejas o personas que buscaban divorciarse tenían que enfrentar procesos largos, y en; el juez negaba el divorcio porque no había pruebas que acreditaran los motivos, como violencia física, económica, psicológica o difamación, entre otros.Los tiempos y los costos de los divorcios también han variado.Hay abogados particulares que llevan un divorcio por mutuo consentimiento por 3 mil y hasta 8 mil pesos. El tiempo de término en el que el juez emite una resolución va de tres a cinco semanas. El divorcio sin expresión de causa oscila entre 6 mil y 15 mil pesos con un abogado particular, con un término de cuatro y seis semanas promedio.En 2016, en León,con su relación.Los, con 99 mil 499 uniones; en 2014, fueron 32 mil 415, y en 2015, 32 mil 937. En 2016, subimos al tercer lugar, con 34 mil 147 uniones.para los enamorados en los tres años de muestra. Hubo más de 3 mil matrimonios civiles en cada uno de esos meses. En diciembre de 2016, fueron 3 mil 391 trámites, en febrero del 2015, se celebraron 3 mil 121, y en agosto de 2014, 3 mil 78 parejas.