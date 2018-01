Luis Alberto Villarreal también renuncia a contienda por Gubernatura

Publicidad



"El PAN ha tomado una decisión en la selección del candidato para la gubernatura de Guanajuato, que habré de respetar. Pero el camino no se acaba ahí", escribió el panista.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El panistaanunció queA través de sus redes sociales, el panista difundió un texto de 8 párrafos, en uno de ellos afirma que el PAN ya tomó la decisión de quién será el candidato.El desistimiento de Villarreal concuerda con el del Senador Fernando Torres Graciano quien este mediodía también se bajó de la contienda en la búsqueda de la candidatura del PAN al Gobierno estatal.Ambos políticos hicieron el anuncio, luego de que AM publicara este sábado que el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, impulsado por Miguel Márquez, tiene en sus manos la candidatura a gobernador de Guanajuato . Su registro está programado mañana a las 12 horas en el Comité Estatal del PAN.En los últimos meses recorrí cada rincón de nuestro estado y pude escuchar, de viva voz de los guanajuatenses, las necesidades y preocupaciones que tienen. Me reiteraron la necesidad de construir un proyecto plural, sólido e incluyente para resolver los problemas de nuestro estado.El PAN ha tomado una decisión en la selección del candidato para la gubernatura de Guanajuato, que habré de respetar. Pero el camino no se acaba ahí.Les confirmo que seguiré trabajando, como lo he hecho en los últimos 20 años, por México, por Guanajuato y los guanajuatenses.Agradezco a todos su apoyo y entusiasmo. Estoy convencido que Guanajuato debe de ir al siguiente nivel en oportunidades para todos. Al siguiente nivel en seguridad, de confianza y de combate a la corrupción. Al siguiente nivel de desarrollo para todas las regiones del estado. Al siguiente nivel en bienestar para las familias guanajuatenses. Esa es la única manera en que podremos cambiar la historia.A cada persona a la que le toque la puerta y me abrió su corazón, compartiéndome sus anhelos y sus afanes cotidianos solo puedo decirle: Gracias.Siempre es un honor escucharlos, platicar con ustedes; compartir y trabajar con en equipo para así ser capaces de desplegar el potencial de nuestro estado.Les expreso mi respeto y gratitud a todos los que me han acompañado y los que han creído en este proyecto para mejorar, de raíz, a Guanajuato.Guanajuato ha tenido, tiene y tendrá siempre mi compromiso de seguir trabajando con compromiso y entusiasmo por quienes quieren un mejor lugar para vivir.Viene lo mejor. Muchas gracias.