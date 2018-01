Enfilan Kumamoto y Clouthier al Senado

Publicidad

Los aspirantes independientes al Senadoestán cerca de hacerse con una candidatura por los Estados de Sinaloa, Jalisco, Chiapas y Nuevo León, respectivamente.A 15 días de que venza el plazo de recolección de apoyo ciudadano para los aspirantes al Senado por la vía independiente, los cuatro han cubierto los requisitos de número mínimo de firmas y dispersión en los distritos de sus respectivas entidades.Además, de acuerdo con registros del INE, han cumplido con reportar al árbitro electoral sus ingresos y gastos en la etapa de acopio de firmas.Destaca que ninguno de los cuatro aspirantes independientes ha erogado más de lo que ha ingresado, según sus propias declaraciones ante la autoridad electoral.Con corte a este 6 de enero, el ex panista Clouthier ha recabado 44 mil 16 apoyos, por encima del mínimo de 41 mil 610 firmas fijadas por el INE para Sinaloa.El árbitro electoral le ha validado 40 mil 409 rúbricas, equivalentes al 97.1 por ciento del total requerido.Además, hasta el pasado 1 de enero, el sinaloense había recabado apoyos de al menos el 1 por ciento de la Lista Nominal en seis de los siete distritos electorales de la entidad.La Ley Electoral establece que los aspirantes independientes al Senado deben cumplir con el criterio de dispersión en al menos la mitad de los distritos del Estado que buscan representar.Clouthier ha reportado ingresos por 220 mil pesos y gastos por 104 mil 876.Por su parte, Kumamoto, quien llegó al Congreso de Jalisco por la vía independiente en 2015, ha reunido 118 mil 28 firmas, por arriba de las 115 mil 443 requeridas.El INE le ha validado 111 mil 012 apoyos, equivalentes al 96.1 por ciento del mínimo establecido.Hasta el pasado 1 de enero, Kumamoto había cumplido el requisito de dispersión en 12 de los 20 distritos electorales federales de Jalisco.El diputado local ha reportado ingresos por 609 mil 880 pesos y gastos por 523 mil 789 pesos.El ex Gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, quien en 2011 fue procesado por peculado, aunque resultó exonerado un año después, lleva 72 mil 250 firmas, más de las 68 mil 336 necesarias.El árbitro electoral ha dado por válidas 64 mil 610, el 94.5 por ciento del monto requerido.El ex Mandatario ha obtenido el apoyo del 1 por ciento de la Lista Nominal en 11 de los 13 distritos de Chiapas.Además, ha reportado ingresos por 530 mil 183 pesos y erogaciones por 490 mil 669 pesos.Por su parte, el medallista olímpico Raúl González Rodríguez ha reunido 116 mil 317 apoyos, superiores a los 75 mil 607 requeridos para Nuevo León.La autoridad electoral le ha validado 78 mil 971, cifra mayor, incluso, al umbral establecido en la entidad.González Rodríguez, director con licencia del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, recabó el 1 por ciento de apoyos de la Lista Nominal en los 12 distritos de la entidad.El funcionario ha declarado ingresos por 128 mil pesos y gastos por 65 mil 180 pesos.