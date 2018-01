Confiando en el futuro

Publicidad

Las economías crecen gracias al consumo, a la inversión, al ahorro y al superávit de su comercio exterior. No hay otra manera.El Producto Interno Bruto es el indicador mundialmente aceptado para medir ely por eso en nuestro querido México es la referencia para saber cómo vamos.La economía depende como decía, aunque no exclusivamente, del ritmo de consumo que tengamos y éste proviene de la confianza que tengamos en el futuro. Sí.El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) proviene de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO) elaborada conjuntamente por el INEGI y el Banco de México, y(lugar donde se concentra el consumo) de México tenemos acerca del estado actual y la situación esperada de la economía de los propios hogares, así como del País en general. Esta información se expresa en forma de índice con base en enero de 2003=100, el cual, de los cuales dos hacen referencia a lay esperada del hogar entrevistado, otros dos atienden a la situación económica actual y esperada del País yPor eso, este índice explica el crecimiento.Esta semana, el indicador de noviembre presenta un incremento mensual de apenas 1% con datos desestacionalizados. Esto no tan es bueno, pues para calcularlo, el INEGI,que lo integran pues se midió que los mexicanos estamos dispuestos estos días a efectuar compras de bienes durables.Aunque el ICC no está desagregado por estados o por ciudades, se puede complementar, con las mediciones que hacemos en la región las agencias de investigación de mercado; si la encuesta de la confianza mide la propensión al consumo de los mexicanos, replicando la encuesta en nuestra ciudad, hemos medido que a nivel local, elen tanto que el 43% considera que lo aumentará en el 2018. El 65% de los consumidores locales consideran importante consumir productos nacionales frente a los extranjeros; 49% consideran que la marca es clave para decidir la compra; en tanto que el 74% percibe que los precios se han incrementado al final del año.que se ofrecen en la ciudad contra 23% que supone son buenos. En cuanto a la confianza en que la economía del País mejorará, solo el 21% la tiene y un 52% considera que estaremos igual que en el 2017.Será conveniente que midamos localmente la confianza del consumidor; es un ejercicio que la CANACO y el Consejo Coordinador Empresarial bien podían hacer, o bien los Consejos regionales relacionados con la economía como el de Mejora Regulatoria y el de Desarrollo Económico, o todos converger en una medición coordinada con la que hace el INEGI.Aunque, la confianza del consumidor no tiene caídas grandes y esto es bueno para que la economía –al menos por la vía del consumo-. Por ello, los sondeos de opinión locales son indispensables para conocer el comportamiento del consumidor. En el Bajío, la fuerza de la clase media como en el resto del País, mantiene. Las sociedades fomentan que el consumidor tenga confianza en el futuro, así como en los productos y servicios que se generan. Las ventas de juguetes concluyen el periodo vacacional, pero las familias leonesas reservan una parte de su ingreso para la Feria local, que representa casi una tercera parte de la derrama económica estacional de León.Sabemos quey, por tanto, alque tendrá México.Sin embargo, de acuerdo al estudio que refiero hecho por el INEGI, la confianza del consumidor de mantiene estable para comprar. Es recomendable leer los estudios de confianza del consumidor pues explican el posible comportamiento de las ventas del año 2018 y crear en el Bajío también, estudios sobreLos emprendedores y empresarios leoneses, no deberían dejar de conocer el comportamiento del consumidor si es que quieren vender y vender bien.