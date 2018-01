Empresarios pierden partido amistoso

El equipo de Alcaldes de Lagos, mejor conocidos como ‘Empresarios del Rincón’ sostuvieron su primer partido de preparación de cara a la jornada uno de la segunda vuelta del Torneo de la Tercera División.

En dicho juego se enfrentaron al equipo deIndependiente que fue disputado en casa de estos últimos.Cabe destacar que en los primeros 45 minutos den partido saltaron a la cancha los elementos que comúnmente son titulares, los cuales tuvieron un primer tiempo en el que buscaron encontrarse con el gol por medio de jugadas de peligro, sin embargo, esta posibilidades les fueron negadas, no así para los locales quienes pudieron llevarse la primera mitad por marcador de 2 por 0.Ya para el complemento el entrenador José Galván optó por darle minutos a toda su plantilla por lo que mandó a la cancha a los jugadores que a menudo entran como revulsivos, así aprovechando que el encuentro no era de carácter oficial para rotar a los once hombres en el campo.A pesar del cambio los de Purísima del Rincón no pudieron remontar el marcador, incluso recibieron un tanto más en contra, terminando así el partido con una derrota de 3 por 0.Por otra parte y dejando de lado el resultado negativo, se rescata el propósito de este tipo de juegos que es detectar las carencias que tiene el equipo así como los puntos favorables que se deben ir puliendo poco a poco para llegar de buena manera a los partidos importantes.Del mismo modo el técnico tiene la oportunidad de replantear su sistema táctico y observar a los elementos con los que buscará conseguir buenas cosas en el siguiente torneo.