Localizan hombre sin vida con herida en el cuello

El hallazgo ocurrió ayer alrededor de las 8:37 de la mañana, en unbaldío de la calle Guadalupe Victoria, en la colonia Juárez en este municipio.En esa misma colonia el miércoles 27 de diciembre fueron atacados policías ministeriales cuando se encontraban realizando una investigación por una denuncia de robo.Vecinos de la zona reportaron al Sistema de Emergencias 911 a una persona que aparentemente no reaccionaba y que sangraba del cuello.Por lo que al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública y Mando Único, para verificar el reporte.Al arribar el lugar, los oficiales se dieron cuenta que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que no se requirió la intervención de los cuerpos de socorro, aunque en primera instancia y como parte del protocolo hicieron presencia en el lugar.Según versiones de los vecinos, se dijo que el hombre se encontraba una noche antes con un grupo de personas tomando bebidas embriagantes, y al amanecer lo encontraron tirado en el terreno.En el lugar la persona fue identificada con el nombre de Lázaro, de 39 años, con domicilio en esa colonia, el cual al momento de su muerte portaba un pantalón azul y camisa gris.De acuerdo a información que se proporcionó a las autoridades por parte de los familiares, Lázaro no tenia problemas con nadie y tampoco se encontraba involucrado en algún hecho ilícito.La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios lleva el caso para establecer una mecánica del hecho e identificar al o los participantes, en lo que se presume fue el homicidio de esta persona.Se indicó con respecto a la herida en el cuello, que Lázaro fue lesionado con un arma punzo cortante; aunque no se había determinado quiénes estuvieron con él la noche previa.